Atletas acreanos participam de Campeonato Nacional de fisiculturismo em São Paulo

O Acre vai participar de 14 a 16 de setembro do campeonato Nacional de fisiculturismo e congresso anual da Confederação Brasileira de Culturismo e Musculação (WBPF) na cidade de Guarulhos em São Paulo. Os representantes do Acre Alexandre Braga e Rojeane Morais terão como parceiros a Federação de Fisiculturismo e o Serviço Social do Comércio – Sesc no Acre.

Os atletas vão representando a Federação Acreana de Fisiculturismo e Fitness, o evento serve como seletiva para os campeonatos sul-americanos. A competição é realizada pela World Bodybuilding e Physique Sports Federations -WBPF, entidade internacional da modalidade.

Para a presidente da Federação Acreana de Fisiculturismo e Fitness, Leane Teles a participação de atletas acreanos no evento e fundamental para o crescimento da modalidade no Estado. “O Esporte no Acre está crescendo bastante, nós tivemos recentemente um Campeonato Estadual de uma Federação que é reconhecida mundialmente a WBPF e nós trouxemos essa Federação aqui para o Acre e tivemos atletas que foram classificados”, completa a presidente.

“No nosso estado é a primeira vez que atletas vão participar de um campeonato nacional e dependendo do resultado eles podem até ser classificados para os Sul-americanos e se classificar para o mundial. Essa parceria do Sesc, através do apoio da Federação do Comércio é muito importante e eles jamais pensavam que iam conseguir. Sem esse apoio seria impossível para os atletas participarem desse campeonato Nacional”, disse Leane Teles.

Fisiculturismos conhecido como culturismo é um esporte que está tomando conta das academias do Brasil e do Mundo. Modalidade está que premia o atleta que melhor volume, simetria, proporção e definição dos músculos.

Para o a atleta Alexandre Braga que treina diariamente na academia do Sesc o Campeonato é uma nova meta para sua carreira onde o competidor tem que ter a muscular simetria, uma boa definição e cortes profundos. A estética facial também conta muito para o atleta, sempre com um sorriso, carisma e desenvoltura no palco faz a diferença na sua categoria.

O que é Fisiculturismo

Fisiculturismo é uma pratica que visa o desenvolvimento dos músculos corporais a partir do hipertrofismo, ou seja, aumento no volume da massa muscular.

No Brasil

Hoje o fisiculturismo, é um esporte que visa a melhor definição dos músculos e a preparação dos seus atletas e assim está crescendo no Brasil. De acordo com a Confederação Brasileira de Musculação, Fisiculturismo e Fitness o País reúne cerca de 2.700 pessoas por ano em torneios regionais da modalidade. Nos Estados Unidos a atividade é mais reconhecida e possui um número maior de adeptos do que no Brasil, mas este cenário pode mudar.