No Juruá, Major Rocha afirma que mudança resgatará segurança das famílias acreanas

“Com coragem, determinação, rigor e pulso firme, a segurança pública vai voltar ao comando do estado”. Essa foi a mensagem do candidato a vice-governador do Acre pela coligação Mudança e Competência, Major Rocha, durante comício na noite deste sábado (01) na vila Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul, juntamente com o ex-prefeito Vagner Sales, a candidata a deputada federal Jéssica Sales e a candidata a deputada estadual, Antônia Sales, ambos do MDB

Rocha, que foi recebido no Vale do Juruá com uma carreata no início da tarde no município de Rodrigues Alves, disse que caso eleito com o candidato a governador, Gladson Cameli, a polícia vai retornar às ruas e será implantando o policiamento comunitário, aproximando cada vez mais o cidadão de bem da corporação.

O fortalecimento e reaparelhamento das instituições que compõe o atual Sistema de Segurança Pública do Acre também constam no Plano de Governo da coligação Mudança e Competência.

Outra forma de proporcionar tranquilidade as famílias acreanas anunciada por Major Rocha diz respeito aos que vivem da produção rural tanto na capital do estado quanto no interior.

“Vamos incentivar a produção, principal fonte de renda dos moradores do interior, com a pavimentação e recuperação das estradas. O setor primário é o caminho para geração de emprego e renda. Quanto mais a gente produzir os alimentos que a gente consome, mais isso fará bem para o nosso estado”, disse Major Rocha.

Em seu discurso, o candidato a vice-governador assegurou o compromisso dele e de Gladson em proporcionar o acesso das pessoas que vivem no Acre a políticas públicas que as pessoas tanto necessitam para garantir cidadania.

“Queremos melhorar vida dos acreanos e daqueles que escolherem viver aqui. Vamos tirar o nosso estado dessa condição ruim em que ele se encontra e vamos retomar o rumo do desenvolvimento e do crescimento, garantindo segurança e qualidade de vida às pessoas”, disse o candidato a governador.