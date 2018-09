No Bar do Vaz, Pedro do Dayane conta sua trajetória e enfatiza o amor pelo Acre

O candidato a presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PSL), não fará mais comício em frente ao Palácio Rio Branco, como estava previsto na agenda do candidato para este sábado, dia 1º. Um alerta do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), sobre a quantidade de órgãos públicos, deixou a equipe do presidenciável sem condições de realizar o evento no local.

Em nota veiculada à imprensa, o PSL informa que do Aeroporto Plácido de Castro, o presidenciável deve seguir em carro aberto para a Gameleira, onde fará o comício debaixo da bandeira do Acre, no calçadão. São esperadas milhares de pessoas, e o ato político começará às 15 horas.

Bolsonaro chega ao Acre por volta das 12 horas e fará um discurso em carro aberto tão logo desembarque, ainda no aeroporto. O deputado federal, candidato à Presidência da República, é o primeiro a cumprir agenda de campanha no Acre. Bolsonaro está em Porto Velho desde a sexta-feira, dia 31.