Candidato Minoru Kinpara cumpre agenda em Xapuri e Brasileia

O candidato ao Senado (REDE), Minoru Kinpara, cumpre no final de semana extensa agenda nos municípios de Xapuri e Brasileia. No Alto Acre, Kinpara se reúne com lideranças locais e produtores rurais para apresentar seus projetos. As propostas abrangem temáticas voltadas para saúde, educação, segurança pública, inovação e tecnologia, além de propor políticas públicas para o fortalecimento do emprego, renda e para o desenvolvimento econômico do Estado.

Acompanhado do candidato ao cargo de deputado estadual (REDE), professor Val da Silva, Minoru Kinpara visitou, hoje pela manhã, 2, a Feira Livre Maria Florêncio do Nascimento, em Brasileia. Conversou com produtores rurais, vendedores e consumidores.

Segundo dados do Censo Agropecuário, a agricultura familiar corresponde a 70% dos alimentos consumidos no Brasil e constitui a base econômica de 90% dos municípios brasileiros com até 20 mil habitantes, respondendo por 35% Produto Interno Bruto (PIB). Minoru Kinpara compreende a agricultura familiar como um segmento importante para o desenvolvimento do Estado. “No Senado Federal vou lutar pelo fortalecimento de políticas públicas voltadas para o produtor rural, com alocação de recursos para abertura de ramais, escoamento da produção e compra de utensílios agrícolas para o produtor”, frisa Minoru Kinpara.

Segundo Kinpara é necessário um olhar atento às políticas públicas voltadas à agricultura familiar, porque o segmento produz 87% da mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 38% do café, 34% do arroz e 21% do trigo do Brasil. Na pecuária, é responsável por 60% da produção de leite, além de 59% do rebanho suíno, 50% das aves e 30% dos bovinos do país. “O nosso estado ainda é desprovido de uma política pública voltada para a agricultura familiar. É necessário mais investimento. Estou certo que, em Brasília, posso contribuir com ações mais profundas para o setor”, finaliza Kinpara.