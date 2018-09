Um decano exemplar

O decano da Assembléia Legislativa, deputado Chagas Romão (MDB) – foto – não deve disputar a reeleição, pendurou as chuteiras. Não se pode neste momento de despedida se deixar de dizer que foi um bom exemplo no parlamento. Eleito pela oposição se manteve fiel e nunca procurou adversários que estavam no poder para fazer acordos, pedir empregos, ou ser cooptado. Ele se manteve sempre dentro de um plano da ética. Não se conhece do Romão um ato de deslize ao longo de todos os seus mandatos. Entrou no parlamento com a ficha limpa e vai sair com a ficha limpa. É uma figura exemplar para as gerações dos novatos na política. O parlamento perde uma voz ativa, a política séria perde um representante de peso com o adeus do deputado Chagas Romão (MDB). Faço o reconhecimento à ética na política. Chaguinha, foi o cara!

FIM DO CICLO LULA

A decisão dos ministros do TSE pelo impedimento da candidatura do ex-presidente Lula, por ser ficha-suja, já era esperada. O único ponto fora da curva foi o voto Rolando Lero do ministro Fachin, optando por uma decisão do segmento dos Direitos Humanos da ONU, que era pela liberação da candidatura do Lula, sem ter poder deliberativo. Todo mundo sabia que a candidatura do Lula era embalada pelo som de um bumbo furado, porque faltava embasamento jurídico. Agora é o PT correr atrás de um candidato de verdade, porque ontem se encerrou o fim do ciclo Lula na política brasileira. Tudo tem seu fim na política. Ontem foi o de Lula.

ROLANDO LERO

O voto do ministro do STF, Edson Fachin, sobre a inelegibilidade do Lula foi ao estilo Rolando Lero. Se as decisões da ONU fossem seguidas não haveria guerra no mundo. Israel não massacrava os palestinos, o Maduro não faria o que faz com os venezuelanos e etc. A ONU, em termos de autoridade é uma grande piada. É na verdade um convescote litúrgico.

MARCUS É O CAMPEÃO DE REJEIÇÃO

Na última pesquisa Big Data ato ao governo, o candidato pelo PT, Marcus Alexandre, não aparece apenas perdendo para o candidato Gladson Cameli (PROGRESSISTA), nas simulações dos dois turnos, mas agregou um dado também negativo: é o campeão de Rejeição com 35%, puxando a fila, o que significa dizer que sua chance de crescer é menor do que dos adversários.

PÉSSIMAS NOTÍCIAS

As impugnações das candidaturas dos ex-prefeitos de Feijó, Merla Albulquerque (PT) e Francimar Fernandes (PT) foram péssimas notícias para o candidato Marcus Alexandre (PT). A baixa acontece num município que ele vem perdendo em todas as pesquisas.

MAIORIA DA FPA

A maioria dos nomes dos quais foram pedidas as impugnações de candidaturas é da coligação FPA. Mas como se trata na maioria resultante de condenações do TCE; e é quase que certo que, o TSE deverá liberar todos para participar da campanha. A tendência é natural.

CAPITAL E PRIORIDADE

O comando de campanha do candidato a governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) definiu que nestes últimos 30 dias vai concentrar esforços em Rio Branco e o tempo restante ficará para visitas aos demais municípios. Não querem se acomodar com a liderança no geral.

DESEMBARQUE TRIUNFAL

Ontem, em Porto Velho, foi uma festa popular para receber o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), como vem sendo em todos os Estados. Os seus apoiadores querem promover um desembarque triunfal de Bolsonaro, que chega hoje às 11 horas, em Rio Branco, acompanhado do candidato a governador pelo PSL, Coronel Ulisses Araújo. Há uma grande mobilização.

PASSAPORTE PARA O TOPO

O candidato a governador, Ulisses Araújo (PSL), quer fazer da visita do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) hoje em Rio Branco, o passaporte para chegar no andar de cima da disputa pelo Governo do Estado. Na última pesquisa, Ulisses aparece com 10% de intenções de botos.

FALANDO EM PESQUISA

Ainda falando da pesquisa da Big Data – para quem não sabe é o instituto que faz pesquisas nacionais para a REDE RECORD – os seus números mostram que a eleição somente será decidida num segundo turno, justamente, pelos 10% da candidatura Ulisses Araújo (PSL).

PROJEÇÃO DO SEGUNDO TURNO

Para o segundo turno a pesquisa do Big Data trouxe o candidato ao governo, Gladson Cameli (PROGRESSISTA), ganhando do candidato do poder e do PT, Marcus Alexandre, com 50% contra 40%. Por ser uma pesquisa considerada séria, não houve contestação oficial do PT.

CAMPANHA DE GOVERNADOR

Tem candidato a deputado estadual fazendo campanha do porte de uma disputa para o governo. Deve ser dono do banco central ou ter descoberto uma mina de ouro. E em quase todos os municípios. Pela ostentação acredito que já esteja na lupa da Polícia Federal.

PODEM COLOCAR NO TETO

Os dados sobre o Juruá foram favoráveis na pesquisa do Big Data ao candidato Gladson Cameli (PROGRESSISTA), mas os números reais serão bem mais expressivos, na pesquisa não entraram os votos do Alto Juruá, reduto tradicional da oposição.

COMPLICA CHAPA DO PP

Caso seja mantida a impugnação da candidatura do ex-deputado Élson Santiago haverá uma bruta diminuição na legenda da coligação puxada pelo PP. Élson estaria entre os mais bem votados. Mas qualquer decisão cabe recursos. Pode recorrer ao TSE contra a decisão do TRE.

NÃO CONSIGO ENTENDER

Ficou muito claro na pré-campanha e agora na campanha propriamente dita que, a equipe de marketing do candidato a governador, Marcus Alexandre (PT), está deixando fora dos atos políticos o candidato a vice-governador Emylson Farias (PDT). Como foi secretário de Segurança no período mais violento do Estado, acham que a sua presença pode tirar votos.

NENHUM INDÍCIO

Não vejo nenhum indício de que esta eleição para governador possa vir a ser decidida no primeiro turno. É o que mostraram até aqui todas as pesquisas. Somente um ponto fora da curva poderá modificar esta tendência. Ninguém pode comprar ainda o terno para a posse.

NOMES DO PDT

Alguns nomes do PDT que disputam vagas de deputado estadual: Gemil Junior, Luiz Tchê e Thiago Machado. Nas contas do partido, esperam eleger dois deputados.

ARAÚJOS UNIDOS

O grupo Araújo fechou apoio à candidatura de Josemir Anute (SD) a deputado estadual. Mas na sua chapa tem um candidato muito forte; Neném do Banco do Brasil, que é primeiro suplente de deputado e está fazendo uma campanha muito organizada e coesa.

NÃO ESTÁ AMOLECENDO

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre parece que adotou a linha dura contra o registro de candidaturas. É o que aparenta. Se todas as impugnações pedidas pelo MPE forem aceitas será um baque eleitoral em muitas coligações, porque deixará medalhões fora da disputa.

ALÉM DA EXPECTATIVA

A candidatura á deputada federal da publicitária Charlene Lima (PTB), por nunca ter disputado uma eleição, está além da expectativa. Erra quem pensar que será bem votada apenas em Sena Madureira, tem feito parcerias importantes na Capital e municípios do Alto Acre.

HORÁRIO ELEITORAL

Começou a aparição dos candidatos majoritários e proporcionais no horário eleitoral. Não esperem que os programas possam mudar votos ao ponto de decidir uma eleição. A campanha é que dará o tom maior a favor do candidato a governador, senadores, deputados federais e deputados estaduais. O resto é complemento, liturgia da legislação.

TIRANDO CASQUINHA

Ontem, circulavam muitos carros com adesivos do Gladson Cameli (PROGRESSISTA) com Jair Bolsonaro (PSL) para presidente. Uma estratégia para ganhar os votos dos bolsonaristas.

FAZ MUITO SENTIDO

É natural que os candidatos a governador pela oposição, em sua maioria, queiram colar a imagem na do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) aos seus nomes, por liderar com muita folga sobre os adversários a corrida presidencial no Estado. Ninguém procura árvore sem sombra.

MUITO CRISTALINO

Não acontece de público, mas nos bastidores está um Deus nos acuda. O grupo mais próximo ao senador Jorge Viana (PT) não pede votos para o candidato Ney Amorim (PT) e vice e versa.

NA OPOSIÇÃO NÃO DIFERE

Na oposição, a briga interna entre os candidatos a senadores também acontece aos moldes da do PT. O pessoal do Sérgio Petecão (PSD) pede votos só para ele e a turma do Márcio Bittar (MDB) também só pede votos para o seu candidato e deixam o segundo voto solto.

SALVE QUEM PUDER

Como a eleição ao Senado está embolada, com as diferenças de intenções de votos entre os quatros primeiros candidatos não serem amplas, a disputa virou uma espécie de se salve quem puder. A fidelidade partidária já foi há bastante tempo para a cesta do lixo. É dedo no olho

SITUAÇÃO A SE RESOLVER

Cabeça de Juiz é cabeça de Juiz. Não é para a deputada federal Jéssica Sales (MDB) ficar tranqüila enquanto não acontecer o seu julgamento no Tribunal Regional Eleitoral. Não fez a biometria exigida para quem vai votar e ser votada e apresentou um atestado médico que é contestado. Até aqui é candidata legalmente, não sei se isso será mantido mais na frente.

APOIO PÚBLICO

O candidato ao Senado, Márcio Bittar (MDB), seguiu no seu programa eleitoral a linha do candidato a presidente Jair Bolsonaro (PSL), a quem declarou apoio, e jogou duro no sentido de endurecimento da legislação contra os praticantes de crimes contra a vida e na defesa dos valores da família.

PODEM SE ARREPENDER DA BRINCADEIRA

Esta tese de candidatos a senador de jogar o segundo voto para o Minoru Kinpara (REDE) pode acabar lhe beneficiando e até o elegendo. Podem estar dando um tiro no próprio pé! Já vi isso no Estado, quando Jorge Kalume, Aluizio Bezerra e Narciso Mendes disputavam o Senado e direcionaram o segundo voto para a candidatura da Marina Silva, que era uma zebra, e isso acabou por lhe dar um mandato de senadora. Insistam nisso e se preparem para a balsa, porque estarão favorecendo o candidato Minoru Kinpara (REDE), que corre por fora.