“Bolsonarianos” hostilizam ex-senador do PT, Anibal Diniz, que estava no Aeroporto

Faltando pouco menos de meia hora para o avião com Jair Bolsonaro pousar no Acre, os eleitores do presidenciável que vão enchendo o saguão do aeroporto se aquecem com palavras de ordem.

*Eu vim de graça” e “a minha bandeira jamais será vermelha” são as mais comuns. Outras são o “capitão chegou”, “Lula ladrão seu lugar é na prisão, além do consagrado “mito”.

Aos poucos, o aeroporto vai ficando tomado pela multidão, que se concentra sobretudo na área destinada ao desembarque dos passageiros, por onde o presidenciável sairá.