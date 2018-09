No Acre, Bolsonaro diz que policial que matar vagabundo será condecorado

Em discurso para os eleitores acreanos que o receberam no aeroporto, o candidato Jair Bolsonaro (PSL) disse que no seu governo os policiais terão segurança jurídica para atuar. Segundo ele, o policial que matar vagabundo não será mais processado, porém condecorando. Mais de três mil pessoas acompanharam a chegada do presidenciável.

Ainda de acordo com o presidenciável, policial bom não é o que morre, mas o que atira. “Matou vagabundo não será processado, será condecorado”, disse ele.

Sobre as questões ambientais que envolvem o Acre, não podem ser empecilhos para o crescimento do estado. Ele afirmou que tanto a pauta ambiental quanto a indígena não mais vai interferir no progresso do Acre.

“A questão ambiental e indígena não vão mais atrapalhar o progresso de vocês”, disse o candidato.