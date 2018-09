Jair Bolsonaro terá a proteção das polícias do Acre, diz Secretaria de Segurança

A informação publicada pelo site O Antagonista, dando conta que o governador Sebastião Viana (PT) havia negado ceder policiais para a segurança do candidato a presidente Jair Bolsonaro (PSL), durante agenda em Rio Branco, foi desmentida na manhã deste sábado, dia 1º, em nota enviada pela Secretaria de Segurança do Acre (SESP) à imprensa.

No informe de que Bolsonaro terá, sim, o apoio das forças de segurança do Acre, durante sua passagem pela cidade, a SESP alerta que recebeu e está atendendo a um pedido da Superintendência Regional da Polícia Federal (SRPF/AC), que solicitou a atuação integral do Estado durante a agenda.

A assessoria do PSL informou que do Aeroporto Plácido de Castro, o presidenciável deve seguir em carro aberto para a Gameleira, onde fará o comício debaixo da bandeira do Acre, no calçadão. Milhares de pessoas são esperadas neste sábado, para acompanharem a agenda do militar da reserva. Bolsonaro estará no Acre pela primeira vez como candidato.

Horas antes da chegada, a agenda de Bolsonato vou alterada: o comício que aconteceria em frente ao Palácio Rio Branco, agora, ocorrerá na Gameleira. Um alerta do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), sobre a quantidade de órgãos públicos na região central, deixou a equipe do presidenciável sem condições de realizar o evento no local.

Bolsonaro chega ao Acre por volta das 12 horas e fará um discurso em carro aberto tão logo desembarque, ainda no aeroporto. O deputado federal, candidato à Presidência da República, é o primeiro a cumprir agenda de campanha no Acre. Bolsonaro está em Porto Velho desde a sexta-feira, dia 31.