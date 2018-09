Gladson fala em reequipar o Deracre e diz que não vai demitir quem está trabalhando

Gladson garante que em seu eventual governo disputas paroquiais entre partidos diferentes não serão um obstáculo na relação entre o Palácio Rio Branco e as 22 prefeituras do Acre.

Ao ac24horas durante caminhada no centro de Rio Branco nesta sexta-feira, 31, ao lado de seu vice Major Rocha, e do senador Sérgio Petecão, candidato à reeleição pelo PSD, o candidato do Progressistas fez questão de destacar, por exemplo, que a administração de Socorro Neri, prefeita de Rio Branco filiada ao PSB, pertencente ao grupo de Sebastião Viana, será tratada como parceira assim como a gestão municipal de Cruzeiro do Sul. “O meu compromisso com Rio Branco é o mesmo com Cruzeiro do Sul.”

Cameli não quer tratar os prefeitos de campos opostos como adversários. Ao contrário. Ele fala em estabelecer um governo sem ranço e de relação cordial.

O candidato reforça que os prefeitos não podem ser tratados como inimigos pelo governador do Estado apenas pelo fato de estarem em lados opostos.

“A partir de janeiro, eu e meu vice Major Rocha seremos governador de todos. Vamos também apoiar todas as 22 prefeituras do nosso estado. Essa é a mudança que o Acre quer. Quando eu digo que nós seremos governador de todos é porque nós seremos. O meu compromisso com Rio Branco, que tem uma prefeita ligada a outro grupo político não quer dizer que eu serei governador e não irei ajudar Rio Branco.”