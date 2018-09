Jair Bolsonaro usou colete à prova de balas por baixo de jaqueta em Rio Branco

Um grupo de mulheres a favor do aborto, da igualdade de gênero e das chamadas minorias protestou, na tarde deste sábado, 01, contra Jair Messias Bolsonaro em frente ao hotel em que o candidato à Presidência da República pelo PSL estava hospedado, na rua Rui Barbosa, no centro de Rio Branco.

As mulheres, cerca de oito, ergueram cartolinas com frases de protesto e repetiram em voz alta os motivos do ato contra o presidenciável, enquanto eram hostilizadas por fãs de Bolsonaro que ocupavam a frente e o hall do hotel.

“Sabe quem pode sofrer as consequências desse discurso? Somos vocês e somos nós. Não se iludam acreditando que nós estamos de lados opostos. Nós estamos do mesmo lado. Precisamos de políticas públicas, não de discursos violentos”, diziam a manifestantes.

Isha, uma das líderes do protesto, informou que no momento em que o grupo se manifestava, Bolsonaro apareceu na janela do hotel e mostrou a língua.