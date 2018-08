Pesquisa diz que Marcus Viana lidera na capital, mas perde para Gladson no Vale do Acre e no Juruá

A pesquisa da Rede Record, por meio do Instituto Real Time Big Data, divulgada pela TV Gazeta nesta quinta-feira, 30, mostrou os números da pesquisa para intenções de votos para o governo do Acre divididos por regiões.

De acordo com o levantamento, em Rio Branco, o candidato petista Marcus Viana aparece na preferência do eleitoral com 41% das intenções de votos. Seu principal adversário, e líder no cenário geral, Gladson Cameli (Progressista) registrou 31% das intenções. Coronel Ulysses (PSL) marcou 12% e Janaina Furtado (Rede) registrou 2%. David Hall do Avante não pontuou nesta pesquisa. Nulo ou branco marcou 7% e indecisos também ficou com 7%.

Já no Vale do Juruá, Gladson Cameli aparece como líder absoluto. Na amostragem, 46% dos entrevistados preferem o candidato progressista. Na segunda colocação aparece Marcus Viana 34% e na terceira posição surge Ulysses com 9%. Janaina Furtado marcou 2%. David Hall do Avante não pontuou. Nulo ou Branco registrou 5% e indecisos ficou na casa dos 4%.

No Vale do Acre, a dianteira na pesquisa continua com Gladson Cameli. O progressista registra 47% e Marcus Viana está 27%. Ulysses registrou 7% e Janaína Furtado aparece com 3%. David Hall não pontuou e nulos ou brancos ficou na casa dos 8% e indecisos registrou 8%.

O levantamento registrado do TSE com o número 040003/2018 foi realizado entre os dias 27 e 28 de agosto com 1200 pessoas entrevistadas. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.