Pesquisa da Rede Record revela que 53% dos acreanos reprovam governo de Sebastião

O desgaste do governo Sebastião Viana nesta reta final de mandato é notório. Pelo menos é o que mostra a pesquisa da Rede Record, por meio do Instituto Real Time Big Data, que divulgou nesta quinta-feira, 30, pela TV Gazeta, os números referentes a avaliação do atual grupo que governa o Acre.

De acordo com levantamento, das 1200 pessoas entrevistadas em todo o Acre, somente 29% aprovam a gestão do governador Sebastião Viana e 53% desaprovam. 18% dos entrevistados afirmaram não saber avaliar.

Segundo a pesquisa, em três regiões pesquisadas a avaliação de gestão de Sebastião é negativa. Em Rio Branco, por exemplo, somente 31% dos entrevistados aprovam o governo. 52% desaprovam e 17% não souberam opinar.

No Vale do Acre, que abrange as cidades de Brasiléia, Sena Madureira, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Xapuri e Porto Acre, somente 27% dos entrevistados aprovam o governo. 54% reprovam e 19% não souberam opinar. Já na região do Vale do Juruá, que abrange as cidades de Cruzeiro Sul, Feijó, Tarauacá, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo e Rodrigues Alves, 27% aprovam e 54% desaprovam. 19% não souberam opinar.

O levantamento foi realizado entre os dias 27 e 28 de agosto. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE com o número 040003/2018.