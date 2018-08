No rádio, Gladson Cameli foca em segurança; Marcus apresenta jingle

O candidato ao governo do Acre pela Frente Popular, Marcus Alexandre Viana (PT), inicia sua agenda nesta sexta-feira, 31, em reunião com representantes do movimento esportista da capital. O encontro começa às 7h30 em frente ao Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), no bairro Aeroporto Velho.

Às 10h, o petista segue para a zona rural onde se reúne com piscicultores da cadeia produtiva do pescado no Acre em uma chácara, em frente a Peixes da Amazônia. A empresa, criada no governo Sebastião Viana (PT), é a principal aposta da atual gestão para fomentar a indústria do pescado no Acre.

No fim da tarde Marcus Viana tem agenda na vizinha Bujari, onde inaugura seu comitê central e terá encontro com simpatizantes e apoiadores de campanha. Ao fim do compromisso, ele volta para a capital para a Inauguração da Casa 13, localizada na Vila Custodio Freire.