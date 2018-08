Na TV, Marcus terá seus feitos no Deracre e prefeitura relembrados

Os primeiros programas do candidato a governador Marcus Alexandre Viana (PT) no rádio e na TV que vão ao ar a partir desta sexta (31) estarão centrados em fazer uma apresentação do perfil do petista, e de relembrar seu legado frente à direção do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), mais os seis anos que ocupou a Prefeitura de Rio Branco.

Apesar de aparecer atrás – e às vezes empatado – com Gladson Cameli (PP) nas pesquisas divulgadas até agora, a campanha do governista afirma que não haverá ataques ao seu adversário direto. O próprio candidato, em agenda essa semana, afirmou que não permitirá baixarias em seu programa eleitoral.

O primeiro cargo de maior visibilidade do engenheiro civil nos governos do PT foi a direção do Deracre, assumida em 2007, no governo Binho Marques (PT). Em 2012 ele deixou a autarquia para se candidatar a prefeito de Rio Branco.

A principal estratégia dos marqueteiros do governo na ocasião foi vender a imagem de Marcus como o construtor da BR-364, no trecho entre Sena Madureira e Cruzeiro do Sul. Ainda como herança no comando do Deracre, os primeiros programas vão expor a construção de 40 pontes e a pavimentação das pistas dos aeroportos dos municípios isolados.

Assumindo a prefeitura da capital em 2013, o petista ficou na cadeira até abril último, quando renunciou para disputar o governo. Nestes cinco anos e meio à frente do cargo, Marcus será relembrado por feitos como a construção de 28 unidades de saúde, além de outros investimentos nesta área.

Na educação, será enaltecida a abertura de 5.000 vagas na pré-escola e a construção de 15 estabelecimentos entre escolas e creches. O petista, por fim, vai ser apresentado como o gestor que recuperou 60 espaços públicos – como praças e quadras esportivas – para o lazer e desporto dos jovens nos bairros da capital.

Ao todo, o programa eleitoral da Frente Popular terá três minutos e treze segundos. Junto com a apresentação do legado do petista, serão apresentadas as propostas de seu plano de governo.