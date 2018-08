Marcus dedica primeiro programa na TV à família; Gladson Cameli se diz maduro

O candidato a presidente do Brasil, Jair Boslonaro (PSL) chega na frente e será o primeiro presidenciável a visitar o Acre durante a campanha eleitoral, um dos três estados do país ainda não visitados pelo deputado federal. Bolsonato chega ao Acre às 12h de sábado, dia 1º, num voo doméstico da Gol Linhas Aéreas.

Bolsonaro terá, na Capital acreana, uma extensa agenda, e vai encabeçar uma carreata de apoiadores pelas ruas de Rio Branco, saindo do Aeroporto Plácido de Castro. Antes, ainda no aeroporto, o líder político deve discursar em um trio elétrico ao lado dos candidatos do PSL no Acre. Além disso, ainda no aeroporto, ele fará corpo a corpo com eleitores.

Ainda pela tarde, às 15h30min, Jair Bolsonaro participará de um comício em frente ao Palácio Rio Branco, bem na Praça dos Três Poderes, onde estão localizadas, além da sede simbólica do governo do Acre, a Assembleia Legislativa -sede do Poder Legislativo- e o palácio da Justiça, sede simbólica do Poder Judiciário.

Apenas após o ato é que o candidato receberá a imprensa, em um hotel da cidade, para uma coletiva. A imprensa foi orientada a se credenciar antes de ir para a coletiva, caso contrário, ninguém terá acesso ao local de entrevistas. Depois, Jair Bolsonaro grava com os candidatos acreanos para o horário eleitoral gratuito de rádio e televisão. Ele retorna a São Paulo na noite de sábado.