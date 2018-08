Presidenciável Jair Bolsonaro é recebido e ovacionado por multidão em Porto Velho

A corrida pelo Palácio Rio Branco continua nesta sexta-feira, dia 31. Ulysses Araújo (PSL), que aparece em terceiro nas pesquisas eleitorais, ficará durante todo o dia em Porto Velho, Capital de Rondônia, onde acompanha o candidato ao governo daquele estado, Marcos Rocha, durante agenda com o presidenciável Jair Bolsonaro, que cumpre agenda na cidade.

Ulysses só retorna ao Acre no sábado pela manhã, às 11 horas, juntamente com o candidato dele a presidente, Jair Bolsonaro, que cumprirá agenda em Rio Branco na tarde e noite de sábado, dia 1º. A candidata Janaína Furtado (Rede) não enviou a agenda política desta sexta. Na quinta, contudo, ela lançou a campanha dela em Jordão, no interior do Acre.

O candidato David Hall (Avante), passa a manhã reunido com assessores para alinha a campanha políticas e definir as agendas da próxima semana. Pela tarde, ele se reúne com o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal e, pela noite, conversa com moradores do bairro Morada do Sol.