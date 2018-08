Em Assis Brasil, Marcus tem encontro com população indígena

O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) Élson Santiago (PTC) teve seu pedido de registro de candidatura impugnado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). A impugnação foi requerida pelo Ministério Público Eleitoral, que apontou a inelegibilidade do político por ter tido sua prestação de contas de 2011, enquanto chefe do Parlamento estadual, rejeitada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE).

De acordo com o pedido do procurador Fernando José Piazenski, Santiago teve suas contas não aceitas pelo TCE “pela prática de irregularidade insanável, que configura ato doloso de improbidade administrativa”.

Na ação, a procuradoria eleitoral cita trechos de acórdãos do TCE que apontam para as irregularidades praticadas pela gestão do então presidente da Aleac. A mais grave foi o pagamento, no montante de R$ 2,9 milhões, da chamada verba indenizatória aos demais deputados estaduais. Os pagamentos se deram de forma indevida com a realização de sessões extraordinárias.

Por conta desta situação, o MP Eleitoral se manifestou pela inelegibilidade de Élson Santiago. No começo de agosto o ex-deputado esteve envolvido em polêmica ao abandonar o apoio que dava ao governador Sebastião Viana (PT), com ele e a família ocupando cargos no governo, e declarando voto ao oposicionista Gladson Cameli (PP).

A reportagem , mas não conseguiu contato com Santiago.