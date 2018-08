Coronel acusado de agredir mulher continua no subcomando dos BM’s

O subcomandante do Corpo de Bombeiros do Acre, coronel Cleyton de Oliveira Almeida, ainda não foi ouvido pela Corregedoria da corporação pela acusação de agressão a uma mulher, sua agora ex-companheira, com quem ele manteve um relacionamento durante um ano e seis meses. Nesse período de tempo, o oficial foi denunciado na delegacia três vezes por agressão.

O último caso de agressão foi registrado na noite do sábado passado, 25. Conforme registro de interrogatório na Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher, na Via Chico Mendes, no 2º Distrito de Rio Branco, o oficial confirmou que tivera um relacionamento de um ano e seis meses com a vítima, mas sem filho.

A vítima teria sido agredida em via pública. No inquérito foram anexadas imagens de câmeras de segurança de uma agência do INSS que comprova o fato.

O oficial cumpre medidas protetivas. O caso foi encaminhado à Justiça e enquanto isso, coronel Cleyton Almeida exerce normalmente sua função de subcomandante do Corpo de Bombeiros Militar do Acre.

O comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Batista, informou que a vítima ainda não procurou a corporação para qualquer denúncia. Ele acrescentou que o fato deverá ser apurado no âmbito da Corregedoria, mas com garantias de os dois lados sejam ouvidos.

“Foi um caso que ocorreu na esfera civil. A gente ainda não recebeu nenhuma denúncia. É uma coisa muito da esfera civil. Assim que (o caso) chegar aqui terei que ouvir ambas as partes, o lado dele e o lado dela.”