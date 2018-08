A voz rouca das ruas: Gladson Cameli vence nos dois turnos

Enfim, uma pesquisa em que se pode acreditar na exatidão dos números. Feita pela BIG DATA, instituto que faz pesquisas nacionais para a REDE RECORD. No primeiro turno Gladson Cameli (PROGRESSISTA) aparece vencendo acima da margem de erro com 40% de intenções de votos e Marcus Alexandre (PT) com 36%. O candidato Ulisses Araújo (PSL) chegou aos 10%. No segundo turno a vantagem do candidato Gladson Cameli (PROGRESSISTA) se amplia, ele ficaria com 50% dos votos contra 40% do Marcus Alexandre (PT). Uma diferença considerável a favor de Cameli. Isso mostra que os votos do Coronel Ulisses Araújo (PSL), num eventual segundo turno, migrariam em peso para a candidatura da oposição. E que quando se tem de escolher entre o candidato que representa o poder; em tese o continuísmo, e o candidato que prega mudanças, o povo opta pelo último. A pesquisa não trouxe muita novidade sobre o quadro da disputa do governo, a inclinação a favor do candidato Gladson Cameli (PROGRESSISTA) é sentida nas ruas. Ninguém consegue com manobras calar a voz rouca das ruas. Alguns sintomas reforçam a derrocada de um candidato numa campanha, um deles é quando os seus aliados começam a partir para ataques à honra do adversário. O que se tem notado não é uma aversão à figura do Marcus Alexandre (PT), mas ao que ele representa no contexto político, no caso o desgaste de vinte anos de poder, que se acumula no seu colo. Tem de fazer uma campanha elogiando tudo que ai está há 20 anos. Há um sentimento que aflorou na população pela mudança, movido até pelo cenário nacional. Quando o eleitor quer mudar um sistema de governo é água ladeira abaixo, ninguém segura. A campanha chega em setembro ao clímax.

NÃO PODE SE DESCOLAR DO DESGASTE

Não sei nem como avaliar o candidato Marcus Alexandre (PT) ficar ainda no patamar em que se encontra, porque em tese representa a continuidade do modelo econômico, da política fiscal, de manutenção de todos os cargos de confiança, sem um projeto de mudança total.

COMPROMETIDO POLITICAMENTE

Durante a entrevista do Marcus Alexandre (PT) ao ac24horas ficou bem claro que, mesmo que pense em enxugar a máquina estatal atual, não pode manifestar seu sentimento de mudança para não desagradar os comissionados. Teve que garantir que manterá os atuais ocupantes de cargos de confiança. Manter justamente uma situação que é o alvo de críticas pelo gigantismo.

UMA TREMENDA PATUSCADA

É uma tremenda patuscada dos seus apoiadores em acreditar que podem virar a desvantagem na pesquisa trucidando os adversários nos debates. Isso é tão falso como nota de 300 reais.

UMA DISPUTA SEM FAVORITOS

Na pesquisa da Big Data para o Senado, o senador Jorge Viana (PT) lidera com 39%, em seguida Sérgio Petecão (PSD) com 34%, Márcio Bittar (MDB) 30%, Ney Amorim (PT) tem 27% e Minoru Kinpara (REDE) 16%. Não dá para apontar favoritos, as diferenças são pequenas e teremos 30 dias de campanha pela frente. Justamente o período que decidirá as duas vagas para senador.

DADO MUITO CLARO

Quando se diz que nenhum dos candidatos a senador melhor pontuado pode se arvorar em já ter conquistado uma das duas vagas em disputa é por ser uma realidade. A pesquisa do Big Data deixou isso cristalino: temos 27% de indecisos para o Senado, o que pode mudar o quadro atual. Tem eleitor que nem sabe que pode votar duas vezes para senador.

EM TESE ESTÁ NO JOGO

Com 27% de indecisos para o Senado, em tese o candidato a senador Minoru Kinpara (REDE) com os seus 16% de intenções de votos não pode pela projeção ser tirado da roda do jogo.

DESCONHEÇO TANTO EQUILIBRIO

Não conheço em todas as eleições para o Senado que acompanhei , desde o governo Nabor Junior (MDB) até hoje, uma disputa por vaga de senador tão equilibrada nos números, como a atual.

UM FATO NOTÓRIO

Um fato é notório nas pesquisas para o Senado, o candidato Ney Amorim (PT) é um dos que mais cresce. E ainda teremos 30 dias de campanha que, é quando a disputa vira decisiva.

TUDO OU NADA

O Coronel Ulisses Araújo (PSL) voltou na pesquisa do Big Data ao teto máximo que conseguiu até aqui na campanha, que é 10% de intenções de votos. Vai para o tudo ou nada neste sábado, com a chegada do líder nacional das pesquisas no Brasil e no Acre, para presidência, Jair Bolsonaro (PSL). Ulisses quer colar a imagem de Bolsonaro no seu perfil e embalar na reta final da campanha para tentar chegar ao segundo turno. Acredita ser Bolsonaro esta ponte.

ROLO COMPRESSOR

Quando o eleitor quer mudar um panorama e cria uma empatia com um político não tem manobra, jogo baixo, jogo sujo, máquina do poder, que impeça. A Marina Silva é acreana, tem uma história de vida com a região, mas está levando uma surra do Jair Bolsonaro (PSL) nas pesquisas e que tende a se repetir nas urnas. A vantagem de Bolsonaro nos números é grande.

NÃO ESTAMOS NUMA DEMOCRACIA?

O Jair Bolsonaro (PSL) pode representar tudo o que você não goste num político, mas numa democracia se deve respeitar o contraditório, de quem quer votar nele. Temos que ter sim candidatos da direita, da esquerda, centro-esquerda, o bipartidarismo já foi para o lixo. E o eleitor decide.

É MUITO SIMPLES

Numa campanha política tudo é muito simples de se resolver. Quando você não se identifica com um candidato não vote nele. Quem se identificar vote. Caso do Jair Bolsonaro (PSL).

MANTENDO O MESMO TOM

O senador Sérgio Petecão (PSD) não é de se preocupar muito com resultado de pesquisa, leva tudo na esportiva.. Mesmo aparecendo como um dos mais cotados a uma vaga, não diminui o ritmo da campanha. “A campanha só cessa no dia da eleição”, diz rindo.

NÃO SEI MAIS

Não sei mais se a ex-deputada Antonia Sales (MDB), uma política correta e atuante, com bases nos municípios do Juruá conseguirá ser a mais votada dentro do seu partido, embora seja a lógica. Meire Serafim (MDB), Roberto Duarte (MDB), Eliane Sinhasique (MDB) e Jairo Carvalho (PSD) possuem estruturas poderosas de campanha no maior colégio eleitoral, a Capital.

É DE SE ALEGRAR

Numa campanha política de tantos nomes medíocres é de se regozijar quando se vê um professor e historiador do porte do Carlos Alberto (PSDB), saindo candidato á ALEAC

ALIANÇAS PERIGOSAS PARA ESTADUAL

Alguns candidatos a deputado estadual andam fazendo alianças perigosas nos bairros com quem vive à margem da lei. Com certeza tem candidato sendo monitorado em suas conversas.

ROBERTO FERES

Candidato a deputado federal, Roberto Feres (MDB), é vida inteligente na campanha política.

VOTO DECLARADO

Para não causar celeumas num momento delicado da campanha, o candidato ao Senado, Márcio Bittar (MDB), decidiu não ir receber amanhã no aeroporto o candidato a presidente Jair Bolsonaro (PSL). Mas é voto declarado, em suas reuniões pede votos para o Bolsonaro.

VITALIDADE INVEJÁVEL

A vitalidade da deputada Juliana Rodrigues (PRB), que já tem certa idade, numa campanha, é algo impressionante. Ela é que saia na frente, numa alegria contagiante, puxando as suas passeatas. Juliana é uma das figuras mais polidas que conheço na ALEAC. É forte à reeleição.

PERDEU OS REDUTOS

Pelo debruçar nos números, dificilmente, o PT conseguirá recuperar os colégios eleitorais de Feijó e Tarauacá, que garantiram a vitória do atual governador em suas duas eleições.

OUTRO COLÉGIO COMPLICADO

Outro colégio complicado para o candidato Marcus Alexandre (PT) é Sena Madureira. A oposição congrega as maiores forças da política, naquele município. Prefeito Mazinho Serafim, deputados Nelson Sales e Géhlen Diniz, ex-prefeita Toinha Vieira, a candidata a Federal, Charlene Lima e vereador Josandro. O PT é fraco. Sena é o terceiro colégio eleitoral do Estado.

VOTOS DE TARAUACÁ

A candidata ao governo pela REDE, Janaína Furtado, sempre tem os seus 2% nas pesquisas. A sua maior concentração de votos está em Tarauacá, onde é uma vereadora bem avaliada.

NUNCA SE DESCOLOU

Tem candidato que quando ganha não pisa no chão. Geralmente os que assim agem ficam no primeiro mandato. O deputado Heitor Junior (PODEMOS) é diferente. Mantém as mesmas relações de ajudas na área da saúde, principalmente, ao encampar a luta dos portadores de hepatites, que já liderava muito antes de chegar a ocupar a vaga de deputado. Bom exemplo.

PESA A FAVOR NA CAMPANHA

O que tem pesado a favor do candidato ao Senado, Jorge Viana (PT), na campanha, é ter saído bem avaliado dos seus mandatos na PMRB e Governo, memória eleitoral, votos pessoais além dos muros do PT, e a poderosa máquina do governo focada prioritariamente na sua reeleição. .

NÃO SOU PELO PIOR MELHOR

Neste momento de violência que estamos vivendo não podemos entrar no quanto pior melhor. Não vou jamais partidarizar na coluna essa questão da segurança pública, para ser agradável a ninguém. Por isso, não publico notas políticas que me enviam dizendo que há uma omissão do Estado e etc. Podem se chatear. Não serei usado. Não tenho afinidade com este governo, isso está claro, mas seria injusto não reconhecer que, as ações do governador na atualidade na área estão melhores. A polícia todas as noites faz rondas nas ruas. Tenho visto passar pelo bairro que moro viaturas e motos da PM que eram raras. O secretário de Segurança, Vanderlei Thomás, está sim fazendo um bom trabalho. Continuamos numa fase crítica, uma cidade violenta, mas deu uma melhorada, basta ver as prisões diárias e apreensões de drogas. A minha torcida é que melhore ainda mais o combate à violência. Ponto final.