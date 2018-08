Prêmio de Jornalismo do MPAC fomenta debate sobre segurança

As inscrições para a 9ª edição do Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) estão abertas e estendem-se até 30 de novembro. O prêmio, que já foi reconhecido em âmbito nacional, tornou-se referência em relacionamento com a imprensa e é considerada uma importante iniciativa na difusão de cidadania e transparência pública.

Com o tema “Segurança pública e direitos humanos: a vida em pauta”, o prêmio esse ano tem como proposta estimular a divulgação de conteúdos jornalísticos privilegiando a temática de segurança pública e direitos humanos, associados à promoção da Justiça.

Diante de um cenário em que a violência vem sendo debatida pela população e pelas autoridades, o MPAC tem interesse em mostrar sua ampla atuação na defesa da vida, entendendo que a segurança pública implica uma série de questões que dizem respeito tanto ao combate à criminalidade quanto à preservação dos direitos fundamentais.

Através do Prêmio de Jornalismo, o MPAC vai envolver a mídia, importante parceira para se chegar até a opinião pública, e a sociedade, que busca respostas das instituições públicas relacionadas às problemáticas que atingem o seu cotidiano.

Coordenado pela Diretoria de Comunicação, o prêmio reconhece os melhores trabalhos jornalísticos que abordam as políticas públicas contempladas nas áreas de atuação institucional, veiculados por websites, jornais e emissoras de rádio e televisão. Estudantes da área de jornalismo também podem se inscrever na categoria “Destaque Acadêmico”.

O formulário e o regulamento do concurso estão disponíveis no site premiodejornalismo.mpac.mp.br. Já a entrega dos prêmios ocorrerá durante cerimônia marcada para o dia 14 de dezembro, com troféu e prêmio em dinheiro.

Jaidesson Peres- Agência de Notícias do MPAC