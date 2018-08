Prazo para advogados de Lula entregarem defesa acaba hoje

Candidatos que adoram dançar com os velhinhos e velhinhas no Forró do Senadinho, no Centro de Rio Branco, no período eleitoral estão proibidos de frequentar o lugar para fazer campanha política. Também é proibida a veiculação de propaganda sonora a 200 metros do Senadinho ou de qualquer outro prédio público, informou a promotora de Justiça Alessandra Garcia Marques, da Promotoria Eleitoral.

Conforme a promotora de Justiça, o uso do espaço para fins eleitorais é considerado propaganda irregular e abuso de poder, já que o lugar não é uma via pública e sim parte do prédio do Palácio das Secretarias do Estado do Acre.

Nesta quinta-feira, 30, Alessandra Marques vai encaminhar um aviso com alertas sobre proibições de propaganda eleitoral nas dependências dos prédios públicos do Acre.

“Vou mandar uma recomendação sobre propaganda eleitoral em prédio público. Os servidores não devem sequer ficar com propaganda eleitoral nos carros nos estacionamentos dos prédios públicos”

É importante lembrar que o abuso do poder político e econômico pode impedir o candidato, caso eleito, de exercer o cargo, acrescenta.

A cada dois anos, em períodos eleitorais, os políticos do Acre vão ao Senadinho com sorriso no rosto, passos de forrozeiro nos pés, alguns desajeitados, e santinhos nas mãos à procura de votos.

No local, em pleitos passados, já foram filmados e fotografados o senador Jorge Viana e seu irmão Sebastião, governador do Acre, ambos do PT, e o petista Marcus Viana. No período pré-eleitoral, já em 2018, Gladson Cameli também esteve no espaço.