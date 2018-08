Pesquisa da Rede Record coloca Gladson com 40% e Marcus com 36%; Jorge e Petecão lideram no senado

A TV Gazeta/ Rede Record, por meio do Instituto Real Time Big Data, divulgou na tarde desta quinta-feira, 30, os números da pesquisa para intenções de votos para o governo e Senado no Acre.

De acordo com o levantamento estimulado, o candidato progressista Gladson Cameli lidera com 40% e em segundo lugar aparece o candidato petista Marcus Viana com 36%. O candidato do PSL, Coronel Ulysses Araújo aparece em terceiro lugar com 10%. Janaina Furtado da Rede Sustentabilidade marca 2%. Nulos/Brancos registrou 6% e indecisos também ficou na casa dos 6%. O candidato do Avante, David Hall, não pontuou.

Na pesquisa espontânea, Gladson continuou na frente com 28% e Marcus Viana aparece em segundo com 23%. Coronel Ulysses registrou 4%.. Nulos ou Brancos registrou 5%. Indecisos ficou na casa dos 39%.

Na simulação de segundo turno, entre Gladson e Marcus, o progressista fica na frente com 50% das intenções de votos contra 40% do candidato petista. Nulo ou branco marca 7% e indecisos registrou 3%.

O levantamento registrado do TSE com o número 040003/2018 foi realizado entre os dias 27 e 28 de agosto com 1200 pessoas entrevistadas. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

NO SENADO, JORGE E PETECÃO ESTÃO NA LIDERANÇA

Já na disputa para o senado, a pesquisa encomendada pela Rede Record e divulgada pela TV Gazeta traz Jorge Viana (PT) na dianteira com 39%, seguido por Sérgio Petecão com 34%. Em terceiro lugar aparece Marcio Bittar (MDB) com 30% e Ney Amorim fica em quarta registrando 27%.

O candidato ao senado pela Rede, Minoru Kinpara aparece em quinto lugar com 16%. Já o candidato Pedrazza do PSL registra apenas 2%.

As intenções nulas e brancas no primeiro voto fica com 16% e no segundo fica com 8%. A margem de indecisos registrou 27%.