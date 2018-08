“Não procede que temos em cargo em comissão servidores a mais. Esse relatório é impreciso”, diz governo sobre relatório do TCE

O governo do Acre informou nesta quinta-feira, 30, ao ac24horas que há imprecisão no relatório técnico dos auditores do Tribunal de Contas do Estado em que consta recomendação para que a secretária de Gestão Administrativa, Sawana Carvalho, e o governador Sebastião Viana exonerem ocupantes de cargos em comissão.

O relatório diz que a atual gestão possui excesso de cargos comissionados. O limite máximo aceitável seria de 1.650. A atual gestão tem em seus quadros mais de dois mil.

LEIA A SÉRIE DE REPORTAGENS DO AC24HORAS

>>Governo do Acre ainda mantém exército de mais 7 mil temporários

>>Secretaria de Carioca tem mais “comandantes” do que “comandados”

>>Análise revela irregularidades na contratação de comissionados e rombo

>>Após análise, auditores do DAFO determinam que Sebastião exonere cargos comissionados

“Não procede que temos em cargo em comissão servidores a mais. Esse relatório é impreciso. Temos um dos melhores percentuais de pagamento de folha do Brasil. Nosso percentual com agentes políticos e cargo em comissão é de 4,89%, de uma folha de 257 milhões/mês”, diz o governo.

Ainda no documento, os gestores do Deracre, Detran, Fem, Imac e Ise devem proceder com a redução do pagamento em excesso e sem previsão legal para cargos comissionados na Administração Indireta. Os diretores, segundo o despacho, devem apresentar ainda uma série de justificativas acerca das irregularidades apontadas no relatório conclusivo.

Os auditores do TCE encaminharam todas as informações contidas no relatório para o gabinete do Conselheiro relator Antônio Cristovão Correia de Messias.

A assessoria de imprensa do Tribunal de Contas informou na manhã desta quinta-feira que o relatório ainda não foi a plenário para julgamento.