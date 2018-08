Gladson e Major Rocha caminham no Calafate e ouvem reclamações de moradores

Na semana que marca o início da propaganda eleitoral no rádio e na TV, o candidato a governador pela Frente Popular, Marcus Alexandre Viana (PT), diz que não fará o uso de baixarias e de ataques aos adversários. A declaração foi dada na noite da última segunda (27) durante visita ao bairro Eldorado, na regional do São Francisco.

Concentrando 27 bairros, a área é uma das mais focadas pela equipe de campanha do petista, que tenta explorar o legado de Marcus enquanto prefeito da capital. Desde que a campanha começou, no último dia 16, o candidato governista já esteve duas vezes nesta parte alta da cidade.

“É assim que vamos trabalhar no Acre todo: respeitando e ouvindo o povo com atenção, baixaria não terá vez em nossa campanha. Lembrando que no dia 30 terá início a propaganda eleitoral gratuita na TV e rádio e vou expor propostas de trabalho do meu Plano de Governo, sem ataques, sem baixaria”, disse Marcus Viana.

O encontro no Eldorado ocorreu na casa do líder comunitário Tião Gracino, que em todas as campanhas do petista usa a blusa de sua primeira disputa pela Prefeitura de Rio Branco, em 2012.

“A camisa deu sorte, bem como minha casa, que recebeu as primeiras reuniões dele aqui na nossa regional. Essa já é a terceira campanha e se deu sorte, vou guardar a camisa com carinho para o futuro”, afirmou Gracino