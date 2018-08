Discípulos acusam guru espiritual Prem Baba de abusar de mulheres

​​​O guru espiritual Sri Prem Baba, 52, está sendo acusado de abusar de discípulas de sua comunidade de seguidores em São Paulo.

A denúncia foi feita pelos ex-maridos de duas ex-lideradas em um encontro do mestre hinduísta com cerca de 30 pessoas — que se reuniram no domingo (26) com ele para colocar a questão em pratos limpos.

Prem Baba não nega que se relacionou sexualmente com as duas mulheres.

Num vídeo divulgado apenas para seus seguidores, dois dias depois do encontro, ele admite que se envolveu “com uma pessoa casada” entre 2008 e 2010 e que teve ainda um segundo relacionamento.

A assessoria do líder espiritual rejeita de forma enfática a acusação de abuso e diz que ele nunca negou ter tido relações amorosas.

A história vem causando perplexidade na comunidade do mestre. Em várias entrevistas, Prem Baba, que é considerado o guru de celebridades como Bruna Lombardi e Reynaldo Gianecchini e arrebanha milhares de seguidores em diversos países, se declarou celibatário.

De acordo com o relato feito por um dos ex-maridos na reunião, o mestre teria abusado da confiança e de seu poder para manter relações sexuais com sua mulher. Ele contou que atravessava uma crise conjugal em 2008 quando, junto com a então esposa, decidiu procurar a ajuda do guru para salvar o casamento.

Os dois já faziam parte do grupo de seguidores do líder —ela inclusive o assessorava em questões de agenda.

Prem Baba deu conselhos e, depois de um tempo, chamou a discípula para conversar.

Num primeiro momento, sempre segundo os relatos do ex-marido, afirmou que faria nela exercícios tântricos. Logo eles evoluíram para relações sexuais.

A seguidora, que tinha plena confiança no mestre, acreditou que aquilo a ajudaria, de alguma forma, a se reaproximar do marido.

O relacionamento com o líder espiritual, que ela consideraria um tratamento, durou dois anos. Naquele tempo, o então marido chegava a beijar os pés dele em cerimônias como sinal de devoção.

O casal acabou se separando. Os dois seguiram na comunidade de Prem Baba.

O ex-marido disse no encontro que a ex-mulher sempre acreditou nas boas intenções do líder. Só recentemente, depois de sofrer depressão e síndrome do pânico, ela buscou tratamento psicológico tradicional e teria percebido que foi vítima de abuso.

Há cerca de três semanas, a mulher procurou o ex-marido e contou tudo a ele. O escândalo explodiu entre os seguidores do guru.

Uma outra história, semelhante, veio à tona. Neste segundo caso, no entanto, o relacionamento não progrediu.

A reunião do domingo terminou de forma tensa, com os ex-maridos falando frases como “você é o pai do amor que não sabe amar” e “o pai da verdade que mente compulsivamente”.

Fabio Toreta, responsável pelo relacionamento institucional do movimento liderado pelo guru, diz que Prem Baba nunca negou ter tido envolvimentos amorosos. Ele tem uma filha de 15 anos.

“Ele nunca negou que se relacionou várias vezes. O que ocorreu agora foi a revelação de uma intimidade, de algo que ocorreu há quase dez anos”, afirma. “A reunião [de domingo] foi uma catarse. Mas é indevido usar a palavra abuso.”

“O celibato é uma das traduções possíveis para o brahmacharya [preceito em que a pessoa transcende a sexualidade]. Mas não necessariamente ele é um celibato eterno”, afirma. “Até 2010, Prem Baba estava em uma busca.”

Na terça (28), o líder espiritual divulgou o vídeo com a sua versão da história.

“Eu precisava conversar com vocês porque tenho recebido muitas mensagens e percebo a dimensão do sofrimento e a necessidade de um posicionamento meu”, diz ele.

“Meu amado, eu estou passando por um momento muito desafiador que contém uma oportunidade única para um alinhamento com a verdade”, segue o mestre. “Para isso eu vou precisar abrir meu coração e revelar algumas intimidades do meu processo pessoal de desenvolvimento.”

O líder afirma que, quando “despertou”, em 2002, virando um guru, “a sexualidade não desapareceu de uma vez. Eu fui experimentando períodos de celibato, mas de vez em quando eu ainda mantinha relações sexuais”.

Segundo diz, “o que ocorreu foi uma mudança de direcionamento. A minha energia se moveu para a meditação e o sexo deixou de ter a mesma importância na minha vida. Mas ainda estava lá”.

Ele afirma que o maharaji, seu guru na Índia, o incentivou a perseguir o celibato, mas que, quando estivesse fora das temporadas de busca, “eu poderia me permitir seguir no estudo da sexualidade”

​​O guru diz que entrou num processo de questionamentos e, “nesse cenário”, acabou se “envolvendo com uma pessoa casada” de sua comunidade, caso que durou dois anos.

Depois, o maharaji o redirecionou, nomeou uma companhia feminina para ele, com quem “ocasionalmente me permitia a prática sexual tântrica”. Sua energia teria sido, enfim, “direcionada totalmente para o serviço”.

Prem Baba diz que, “no entanto, a relação amorosa que eu tive e uma outra experiência anterior deixaram mágoas profundas e a dor emocional disso tudo explodiu agora”.

“Então estou tendo que lidar com tudo isso”, afirma. “Melhor seria se [a história dos relacionamentos] fosse somente entre nós [os envolvidos], mas infelizmente isso acabou se tornando público entre o sangha [comunidade].”

Já perto do fim do vídeo, o guru anuncia que antecipará um “recolhimento” que já estava planejado.

“Eu fiquei bem balançado com tudo isso, tomando consciência da decepção que causei em pessoas queridas. Meu coração está devastado por isso e eu vou precisar de um tempo para integrar algo tão intenso”, afirma.

Ele finaliza pedindo perdão pelo sofrimento que pode estar causando. “Recebam o meu amor. Namastê.”