Criminosos são presos em Epitaciolândia trasportando gado roubado para a Bolívia

O STEM Brasil, programa de capacitação de professores da ONG norte-americana Educando, volta ao Acre para treinar um novo grupo de docentes. O trabalho deverá impactar cerca de 3 mil alunos de escolas públicas do estado. Entre hoje e amanhã, dias 30 e 31, seis professores de três unidades de ensino da capital Rio Branco receberão a capacitação, que visa aprimorar a formação dos docentes nas áreas de ciências (física, química e biologia) e matemática. A ação, focada nas aulas práticas, é realizada em parceria com empresas privadas e o governo local.

“Os bons resultados do programa estão levando outros estados a nos procurar e, também, os estados nos quais atuamos a expandir esse trabalho. Sem dúvida, quem ganha com isso é o ensino público do país”, afirma Marcos Paim, diretor do STEM Brasil.

O Acre já esteve duas vezes na agenda do programa, tendo formado 70 docentes de 10 escolas, impactado mais de 12,6 mil alunos. Neste mês, o STEM Brasil chega ao estado após formar 657 professores em 90 escolas dos estados de São Paulo, Espírito Santo e Tocantins, chegando a aproximadamente 42 mil alunos impactados somente em agosto.

Sobre o STEM Brasil

O STEM Brasil começou em Pernambuco, em 2009, e já treinou mais de 4 mil professores em 670 escolas de 17 estados brasileiros, alcançando um impacto positivo em mais de meio milhão de alunos (575 mil). O sucesso levou o programa a ser adaptado para o currículo mexicano, e o STEM México deve ter início ainda em 2018. Segundo levantamento da consultoria internacional ManpowerGroup, engenheiros e profissionais de TI são cargos onde há grande carência de mão de obra em ambos os países.

O programa oferece aos professores formação exclusiva, seguindo uma metodologia própria, que enfatiza a mão na massa para dar vida ao currículo obrigatório de ciências e matemática dos estados brasileiros. As técnicas de ensino são baseadas em atividades práticas e facilitam o aprendizado de conceitos teóricos. Os professores são moldados a fazer os estudantes colaborarem em projetos e a resolverem problemas juntos, com o professor atuando como facilitador.

A formação envolve quatro áreas: física, química, biologia e matemática. Cada professor passa por 180 horas de formação distribuídas ao longo de dois anos. “O objetivo do STEM Brasil é incentivar o professor a despertar a sua paixão nos alunos”, afirma Kelly Maurice, diretora executiva da Educando.

Novo nome

Em junho, a ONG Worldfund passou a chamar-se Educando. O anúncio foi feito durante a entrega do Prêmio de Liderança em Educação (Education Leadership Award), em Nova Iorque, em evento para arrecadar fundos para ampliação dos programas educacionais da ONG na América Latina. A mudança de nome tem como objetivo aproximar a organização dos professores e diretores de escolas públicas na América Latina, onde os programas estão se expandindo rapidamente e onde a ONG tem parcerias bem-sucedidas com as secretarias de Educação e os governos locais. E, em inglês, ‘Edu-can-do’ remete a Education Can Do, ou seja, a educação ‘pode ajudar’, ‘pode fazer muito’ (pelo país).

Sobre a Educando

Inspirando Professores > Criando Líderes > Transformando Vidas

Fundada em Nova Iorque em 2002 como World Development and Education Fund (Worldfund), a organização não-governamental Educando trabalha em parceria com governos locais para trazer investimentos de empresas privadas para projetos educacionais na América Latina. Em 15 anos, a instituição já levantou mais de US$ 30 milhões em investimentos e capacitou mais de 9,2 mil educadores no Brasil e no México, com impacto em mais de 5,3 milhões de estudantes.