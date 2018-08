Assessoria de Gladson lança ferramenta de comunicação direta com a população

A assessoria do candidato ao governo do Estado do Acre pelo Progressistas, Gladson Cameli, informou nesta quinta-feira, 30, que criou um um canal direto de comunicação entre Gladson, Rocha e a população por meio do WhatsApp com o objetivo de receber sugestões e reclamações relacionados a temas como saúde, educação, infraestrutura, segurança, esporte e produção. O número do telefone é o 068 999301011 (WhatsApp).

Gladson vê a iniciativa como inovadora e um importante meio para diminuir a distância com a população.

“O WhatsApp faz parte da vida de muita gente. Essa agilidade oferecida é um diferencial porque possibilita que pessoas de qualquer lugar do Acre mantenham maior proximidade conosco. Assim, elas podem dizer o que acontece nos lugares onde estão, apontar os problemas e também ajudar a solucioná-los, bem como podem ter acesso ao dia-a-dia da campanha”, lembra.

Nesta sexta-feira, Cameli e seu vice Major Rocha têm caminhadas na Cadeia Velha, na Baixada da Sobral e agenda em Senador Guiomard.