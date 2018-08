Ulysses Araújo apresenta propostas e recebe carta aberta de sindicalistas

O senador Gladson Cameli, candidato a governador pelo Progressistas, tem uma extensa agenda nesta terça-feira, 28, em Brasília. O primeiro compromisso do senador é no Ministério dos Transportes. Durante audiência, Cameli conversa com o atual chefe da pasta, o ministro Valter Casimiro Silveira, sobre as obras da ponte do rio Madeira e os trabalhos das BR’s 364 e 317 no Acre.

“Vamos discutir quando é que vai ficar projeto de reconstrução da BR-364 entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul”, informou Cameli.

Ainda pela manhã em Brasília, o progressista tem reunião na Casa Civil para tratar sobre a alfândega do aeroporto de Cruzeiro do Sul e as obras de recapeamento do estacionamento do aeroporto de Rio Branco.