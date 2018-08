Trio de adolescentes desaparecidas são encontradas pela polícia na casa de amigo

Durante as ações de enfrentamento a criminalidade que já dura mais de 50 dias na capital, as forças de segurança do estado prenderam na parte alta da cidade duas pessoas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. As prisões aconteceram no início da noite desta quarta-feira (29), nos bairro Tancredo Neves e Apolônio Sales.

“Mais uma noite exitosa do trabalho policial que nesta noite, cumprindo esses dois mandado em residências e conseguimos efetuar essas prisões, além de retirar também de circulação esses ativos criminais, arma e drogas. Já são mais de 50 noites nas ruas com esse trabalho e isso vem refletindo diretamente sobre os índices de criminalidade”, disse o delegado Martin Hassel.

Foram presos, Airton Ribeiro da Silva, de 23 anos, com 43 trouxinhas de maconha, 12 de cocaína e R$ 124,00 em dinheiro além de Ronaldo Melone Jardim, de 35 anos, flagranteado em posse de uma arma de fogo de uso restrito, além de caixas com munições.

“O Airton durante a prisão tentou se evadir do local, mas os policiais civis com o aparato que estavam, conseguiram fazer a prisão e a condução até aqui à Delegacia. A operação continua e espero que a gente consiga ter mais êxito nessas estratégias da segurança pública”, finalizou o delegado.