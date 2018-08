Pastores do Acre são advertidos sobre realização de propaganda eleitoral

Está aberto Edital da Caixa Econômica Federal (CEF) para a contratação de estagiários. O edital foi publicado no site do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), e está disponível aos interessados. Inicialmente, as vagas são para cadastro de reserva. As inscrições correm até o dia 04 de setembro.

Podem participar candidatos das seguintes áreas: estudantes nível médio, nível médio EJA nível técnico em administração, técnico em administração integrado ao ensino médio, técnico em secretariado integrado ao ensino médio, técnico em finanças integrado ao ensino médio, técnico em informática (somente para Brasília).

Há ainda oportunidade para estudantes das áreas de técnico em informática integrado ao ensino médio (somente para Brasília), técnico em segurança do trabalho e técnico em segurança do trabalho integrado ao ensino médio. O processo terá três etapas: inscrição, prova online, e entrevista presencial.

O Edital alerta que o ato da inscrição do candidato deverá indicar o Estado do local de estágio de seu interesse (conforme Anexo I do Edital). Após a escolha do local de estágio, não será permitido alterar a opção durante as inscrições.

As inscrições podem ser feitas no site do CIEE, disponível em www.ciee.org.br. Não há taxa de pagamento para participar da seleção. Todas as demais informações sobre a seleção estão no site.