Na capital, Marcus é lembrado por “andar com água pela cintura”

O gesto do então prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre Viana (PT), de entrar nos bairros atingidos pelas enchentes do rio Acre e andar com água pela cintura foi lembrado durante ato de campanha do petista na noite passada na Cidade do Povo. O bairro, construído pelo governo Sebastião Viana (PT), concentra as famílias que foram retiradas de áreas de risco.

As fotos que registram Marcus Viana andando entre as casas inundadas causaram polêmica à época. Os adversários o acusavam de demagogia e proselitismo, enquanto os apoiadores o definiam como exemplo de gestor que não fica apenas dando ordens.

“Eu nem acreditei quando vi o prefeito com água na cintura me ajudando a tirar as coisas de dentro de casa. Agora aqui [Cidade do Povo] estamos seguros, meus filhos estudam perto de casa e ali na unidade de saúde, a gente tem médico e dentista. Eu vim agradecer e dizer que estamos com ele”, disse o roçador Felizardo Brito.

“Eram 11 horas da noite, o Marcus Alexandre chegou com os bombeiros, Exército e tiraram eu e mais um monte de gente. Nunca tinha visto um prefeito dentro da água com a gente.”, afirmou Dona Zuleide, ex-moradora do bairro Taquari.

Para a comunidade da Cidade do Povo, ele falou do seu plano de expandir as áreas comerciais da Cidade do Povo, “para garantir a geração de emprego e renda. E à medida que a população aumentar, vamos crescer também a oferta em unidades de ensino”.

Ainda na noite de terça, o petista teve encontro com moradores do bairro Calafate. A agenda era com os candidatos à reeleição a deputado estadual, Jonas Lima (PT), e a deputado federal Sibá Machado (PT).

O candidato governista agradeceu pelo apoio a sua candidatura dado pelos moradores e lideranças da Regional do Calafate. “É preciso diferenciar promessas de projetos e meu projeto para cá é avançar ainda mais nas áreas da saúde, educação, segurança e infraestrutura”, defendeu ele.