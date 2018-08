Família Chaar repudia mudança de nome de hospital em Brasileia para Wildy Viana

A Caixa Econômica Federal (CEF) prorrogou em seis meses o prazo para análise do projeto de reforma e ampliação do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, encaminhado pela administração do governador Sebastião Viana, do PT, no último dia de prazo, no dia 21 de junho deste ano, mesmo sabendo que a Caixa não teria tempo hábil para analisar todos os documentos e o Estado correria o risco de perder os recursos de emendas do deputado Alan Rick (DEM).

A emenda parlamentar no valor de R$ 4 milhões foi disponibilizado no Orçamento Geral da União 2016 e empenhado em dezembro do mesmo ano, mas o governo do Acre só apresentou o projeto no último dia estipulado pela Caixa Econômica. O prazo para o início do processo de licitação do contrato de repasse da reforma da Unidade de Atenção Especializada em Saúde João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, seria de novembro de 2017.

A informação é de Ramon Santos, Gerência Executiva de Governo da Caixa Econômica Federal (GIGOV), que atendeu solicitação do deputado federal Alan Rick. “Graças ao nosso esforço e a sensibilidade do Gerente da GIGOV da Caixa, Ramon Santos, conseguimos mais seis meses de prazo para análise dos volumosos projetos apresentados praticamente fora de prazo pelo governo do Acre. A população não pode ser prejudicada e perdera reforma do hospital”.

Uma representação pedindo que o Ministério Público Federal (MPF) acompanhasse a execução do convênio para reforma do hospital de Sena Madureira foi protocolada no órgão no mês de junho deste ano. Acompanhado de um grupo de vereadores do município, Alan Rick entregou a representação diretamente ao procurador-chefe do MPF no Acre, Ricardo Alexandre Souza Lagos. Os vereadores relataram que a situação do Hospital João Câncio é caótica.