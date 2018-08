Empresa de publicidade se responsabiliza por materiais espalhados na frente da DPE

O Rally da Pecuária, maior expedição técnica privada do Brasil com foco na avaliação das condições da bovinocultura e das pastagens, chega a Rio Branco nesta quinta-feira, 30 de agosto, onde finalizará a edição 2018. Entre as atividades na região, os técnicos realizam, no dia 31 de agosto, evento técnico gratuito para produtores e profissionais do setor no Hotel Holiday Inn Express, às 18h, marcando o final da expedição deste ano.

Além das peculiaridades regionais e locais, o encontro com produtores permite refletir sobre temas macro, como a alta nos custos operacionais em todo o País, estatísticas contraditórias sobre o rebanho e tendências de mercado.

Outro ponto discutido no evento é o manejo e a condução das pastagens, objeto de estudos e análises do Rally da Pecuária desde a primeira edição. “Os produtores tem reformado, em média, algo entre 10% e 15% das pastagens ao ano, sendo que poderiam reformar apenas cerca de 2% a 4% ao ano e recuperar o restante”, ressalta Maurício Palma Nogueira, diretor da Athenagro e coordenador do Rally da Pecuária.

De acordo com o consultor, o custo da recuperação de uma pastagem gira em torno de 50% a 60% do custo de uma reforma. “Com uma avaliação técnica mais adequada e uso de insumos de acordo com a recomendação, o pecuarista tem condições de reverter toda a degradação das pastagens nas fazendas em apenas três anos, com os mesmos recursos que já utiliza”, reforça.

O Acre também foi o Estado selecionado para lançar mais uma novidade do Rally da Pecuária. Em parceria com a Universidade Federal do Acre, será realizada a primeira oficina “Rally na Universidade”, evento dedicado a estudantes e professores para discutir as tendências sob a ótica da carreira do profissional do campo.

“O objetivo é discutir na universidade o que temos visto como tendências, dificuldades e oportunidades dentro da pecuária para os profissionais que entrarão no mercado de trabalho”, reforça Maurício Nogueira.

Pelo interesse dos estudantes em participar dos eventos e pela realidade atual da pecuária no estado, os coordenadores do Rally da Pecuária optaram por lançar a novidade em Rio Branco. De acordo com Luiza Bruscato, coordenadora das operações de campo e eventos do Rally da Pecuária, a palestra será adaptada e focada para o ambiente acadêmico. “Há algum tempo que pensamos em criar uma atividade específica para estudantes e a oportunidade surgiu devido ao grande interesse dos alunos da região”, diz.

A palestra será às 14h do dia 31 de agosto na Universidade Federal do Acre. O convite estará disponível no site do Rally da Pecuária e na própria universidade.

ROTEIRO

O Rally da Pecuária percorrerá em 2018 cerca de 60 mil quilômetros nos principais polos pecuários do Brasil. As equipes realizarão 12 eventos com pecuaristas e profissionais do mercado com o tema “Planejamento e foco em ambientes turbulentos”, com foco nas estratégias que definirão a permanência dos pecuaristas no setor nos próximos anos. Estão previstas ainda outras 18 oficinas da produtividade, encontros e debates com produtores e técnicos ao longo do trajeto.

A expedição vai a campo entre os dias 18 de junho e 1 de setembro com 7 equipes técnicas que visitarão 11 Estados – Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Pará, Mato Grosso, Rondônia e Acre. Entre os dias 1 e 19 de setembro, a equipe técnica finalizará as análises dos dados obtidos em campo, que irão compor os relatórios distribuídos ao setor.

O Rally da Pecuária, organizado pela Athenagro e Agroconsult, é patrocinado por CortevaAgriscience™ – Divisão Agrícola da DowDuPont, JBS, OCP, Ourofino Saúde Animal, Phibro Animal Health, Santander e Amarok / Volkswagen, com apoio do GTPS (Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável), Agrosatélite, Webmotors, FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), ABIEC (Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes), GBP (Grupo Pecuária Brasil), CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), SRB (Sociedade Rural Brasileira) e Abag (Associação Brasileira do Agronegócio).

Palestra: “Rally na Universidade”

Data: 31 de agosto, 14h

Local: Universidade Federal do Acre

Endereço: Bloco Adjalma Batista, sala 01 do curso de Engenharia Agronômica – Universidade Federal do Acre – Rodovia BR 364, Km 04 – Distrito Industrial, Rio Branco – AC, 69920-900

Inscrições: http://www.rallydapecuaria.com.br/rally/2018

Palestra: “Planejamento e foco em ambientes turbulentos”

Data: 31 de agosto, 18h

Local: Hotel Holiday Inn Express

Endereço: Rua Rio Grande do Sul, N 332, Centro, Rio Branco/AC

Inscrições: http://www.rallydapecuaria.com.br/rally/2018