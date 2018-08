Dupla é presa com arma e droga durante operação na parte alta da Capital

O leilão da Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre) acontece nesta quinta-feira, dia 30, em São Paulo. A reunião inicia às 15 horas, no horário paulista e não tem hora para ser encerrada. Essa é uma das etapas mais importantes do processo de desestatização da empresa estatal.

Segundo o Ministério das Minas e Energia, o certame também poderá ser acompanhado pela internet, o vivo, no endereço www.tvb3.com.br. O edital do leilão foi publicado em junho pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), responsável pela execução e acompanhamento do processo de desestatização das companhias.

O edital estabelece que a distribuidora será vendida pelo valor mínimo de R$ 50 mil. Os leilões serão individuais e sairá vencedor quem ofertar o maior desconto para o reajuste da tarifa de energia aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para as seis distribuidoras.