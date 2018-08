David Hall será o estreante na propaganda eleitoral; Gladson terá quase 1min40 a mais que Marcus

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) divulgou a ata da audiência pública realizada na última quarta-feira, 22, que definiu o plano de mídia do Horário Eleitoral Gratuito no rádio e na televisão. O documento está acessível aqui.

A elaboração do plano de mídia, que inicialmente compreende a programação relativa ao primeiro turno das Eleições Gerais de 2018, foi coordenada pela Corregedoria Regional Eleitoral, com a presença dos representantes das emissoras de rádio e televisão. A corregedora regional eleitoral, juíza Olívia Ribeiro, deu início aos trabalhos afirmando que a participação das emissoras na reunião seria de grande importância para que não houvesse dúvida quanto aos procedimentos a serem adotados.

Em seguida, o assessor da Corregedoria, Maydano Miranda conduziu os seguintes trabalhos: sorteio da ordem de veiculação da propaganda em rede; sorteio das sobras das inserções; definição das emissoras geradoras do programa em rede; definição de horários de entrega de mapas de mídias e das mídias às emissoras; tipos de mídias compatível com as emissoras de rádio e televisão e deliberações gerais.

De acordo com o calendário eleitoral, o Horário Eleitoral Gratuito do primeiro turno terá início no dia 31 de agosto e se estenderá até o dia 4 de outubro. De segunda à sábado a propaganda será transmitida no rádio às 5h e às 10 horas (horário local). Na televisão será transmitida às 11h e às 18h30 (horário local). Aos domingos serão transmitidas inserções ao longo do dia.