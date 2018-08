Curso online ensina inglês em Libras

Por meio da Língua Brasileira de Sinais, conhecida como Libras, deficientes auditivos se comunicam entre si e com toda comunidade. Aprovada como meio legal de comunicação pela Lei 10.436/2002, de acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), essa língua permite que cerca de 9,7 milhões de brasileiros que possuem algum tipo de deficiência auditiva – o equivalente a 5,1% da população do país – estejam cada vez mais inseridos na sociedade, promovendo assim, uma maior inclusão social.

Com intuito de desconstruir as barreiras comunicacionais entre surdos e ouvintes e de disponibilizar o aprendizado de um segundo idioma para todos os públicos, o Grupo SEDA, criou um curso online de inglês em Libras. Para iniciar o curso, só é preciso acessar o site do programa. Estão sendo disponibilizadas mil vagas e as aulas são gratuitas. O curso conta com o apoio da Ophicina de Inovação, responsável por desenvolver a plataforma OpenSenses exclusiva para o público com algum tipo de deficiência auditiva.

A plataforma onde é oferecido o curso online sincroniza automaticamente os vídeos das aulas, do conteúdo traduzido para a Língua Brasileira de Sinais e as legendas. O programa também é composto por quatro módulos voltados a estudantes com nível básico do idioma. “O curso tem duração de sete horas e será útil, por exemplo, em localizações, orientações em aeroportos, linguagens de internet, entre outros contextos em que há necessidade do inglês”, assegurou Tiago Mascarenhas CEO do Grupo SEDA.

A ideia de oferecer o curso em Libras surgiu depois que a empresa promoveu em sua sede, em Dublin, uma palestra com um deficiente auditivo irlandês, que abordou a importância da linguagem de sinais, os aspectos dessa cultura e as recentes conquistas da comunidade surda da Irlanda, como ter a língua de sinais reconhecida pelo governo. Esse evento aumentou a motivação do Grupo SEDA em lançar o projeto que já estava em desenvolvimento.

“Possibilitar ao deficiente auditivo o acesso aos primeiros passos no aprendizado do inglês significa romper barreiras, despertar novos interesses e construir uma ponte que irá conectá-lo com outras linguagens, ampliando o seu conhecimento de mundo”, ressaltou Tiago. O executivo afirmou que a ideia é acompanhar o perfil dos usuários de Libras para levantar suas necessidades e, a partir disso, desenvolver novos conteúdos.

O Grupo SEDA oferece cursos de idiomas, pós-graduação e programas de intercâmbio no mundo todo. No Brasil, o Educa Mais Brasil oferta bolsas de estudo para várias modalidades de ensino. Através do programa é possível frequentar um curso de idiomas com desconto de até 50%. Se interessou? Não perca tempo. Acesse o site do Educa Mais Brasil e confira todas as oportunidades disponíveis na sua região.