Um novo restaurante de gastronomia regional de alta qualidade

Amo novidades.

Amo mais ainda se for novidade gastronômica. E de alta qualidade então…

Pois bem…

Rio Branco ganha no próximo final de semana um espaço de gastronomia de alta qualidade e com sabor acreano. Coisa fina. De bom gosto e que envolve muita pesquisa e refinamento.

O melhor disso tudo é que você não vai precisar deixar um rim na entrada do restaurante para saborear coisinhas com toques daqueles temperos, feijões e peixes que a gente só encontra nos nossos rios.

O projeto tem assinatura qualificada, pois está sendo tocada por duas workaholics que eu admiro e respeito muito; Rosângela Cezino Felício, empresária do ramo de gastronomia e fada madrinha dos filhos que tocam o Deck e Miragina, e chef Izanelda Magalhães do Jannu’s, meu restaurante favorito, com uma vista de encher os olhos.

Outra parte mara do projeto que tem uma vista de encher os olhos, o porto da Gameleira, ali no Hotel Vila Rio Branco: além de almoço e jantar, vai ter também café regional.

Quando tiver tudo prontinho eu conto mais para vocês!!

Michele Miranda é uma daquelas pessoas que nunca passarão desapercebidas em sua vida. A conheci uns bons anos atrás, quando foi minha personal. De lá pra cá a amizade só fluiu. Ontem ela fez aniversário e eu só quero desejar aqui muito sucesso e alegria, porque Michele merece e muito!

Quem vem

Carlinhos Maia, um dos caras mais sensacionais do Instagram do Brasil e campeão mundial de visualizações na rede, estará em Rio Branco agora em setembro para apresentação de seu show de humor. Sério mesmo, pessoas, vale muito a pena participar. Ele é o cara.

Happy

Nosso big-boss Roberto Vaz foi o aniversariante de ontem. Até tentou esconder-se para evitar as comemorações, mas não conseguiu. Ganhou bolo e refrigerante da turma da redação para celebrar o ano novo. Parabéns, Roberto!

Nova direção

A Drogaria Globo, uma das mais tradicionais de Rio Branco, está sob nova direção. A reinauguração foi ontem no final da tarde. Infelizmente não pude participar, mas esta semana irei lá conferir suas novas instalações, especialmente a área de presentes que adoro.

De volta

Após 15 dias de intenso trabalho missionário em Moçambique (África), os pastores José Daniel Batistela, Agostinho Gonçalves Ribeiro e Paulo Sampaio retornam hoje a Rio Branco. Gratidão a Deus por tudo que esses valorosos homens de Deus têm feito em prol do Reino.

Soaria Maia, com o filho Kilson Ribeiro, a nora Juliana e os netos, foi a aniversariante de ontem e ganhou bolo e muitos mimos da família