Sebastião quer transformar o Acre na “Vianolândia”, diz deputada

A deputada estadual Eliane Sinhasique (PMDB) elogiou a série de reportagens de ac24horas sobre a contratação de cargos comissionados na administração petista e disse que o governador Sebastião Viana, do PT, quer transforma o Estado do Acre em uma “Vianolândia” – quando muda o nome de espaços públicos e rebatiza com o nome de seu pai, o ex-deputado Wildy Viana.

Segundo Sinhasique, a série de reportagem de ac24horas revelou que o governo do Acre vem maquiando as contratações de apadrinhados para fugir da Lei de Responsabilidade Fiscal. “Essas recebem o dinheiro no final do mês para trabalhar como articuladores políticos. O que um articulador político faz em favor da população?”, questiona a parlamentar oposicionista.

A parlamentar denuncia que atualmente, o governo petista contaria com mais de 11 mil pessoas contratadas apenas para fazer política, entre cargos comissionados, terceirizados através de empresas. “Essas pessoas só denigrem a imagem das adversários dos governos do PT. Determinadas coisas se mantêm nesse governo como orelha de freira, escondidas”, ressalta.

Sinhasique questiona ainda “Onde estão? O que fazem? Quanto ganham os cargos comissionados? Em toda eleição, eles dizem que quem votar contra vai para o olho da rua. São 11 mil prestadores de serviço. Todo mundo precisa dos cargos eleitorais, mas para isso, existe as verbas eleitorais. Sem contar que o governador quer transformar o Acre numa Vianolândia”, destaca.

De acordo com a oposicionista, Sebastião Viana mudou nome do Parque de exposições de Rio Branco e do Hospital do município de Brasileia para homenagear o pai, o ex-deputado Wildy Viana, que recebeu a homenagem em uma unidade de saúde inacabada no Alto Acre e substituiu Castelo Branco da denominação do espaço da feira agropecuária de Rio Branco.