Sargento do Exército de 58 anos, é morto a tiros e a golpes de faca dentro de casa

O número de reclamantes em delegacias que dizem terem sido vítimas de estelionato ao anunciarem a venda de objetos em grupos nas redes sociais tem aumentado consideravelmente. Na segunda-feira (27), a exemplo, mais um caso foi registrado na Delegacia da segunda regional de Polícia Civil.

Um autônomo, morador do bairro Seis de Agosto, perdeu a moto de 500 cilindradas após anunciar a venda do bem por 17 mil no grupo OLX do Facebook. Um homem identificado como, Anderson Soares da Silva, entrou em contato com a vítima e negociou a moto dizendo que o pai iria fazer um depósito do valor em conta no município de Sena Madureira.

Ao retirar o extrato, a vítima não percebeu que se tratava de um depósito em cheque que foi estornado no dia seguinte e neste período a vítima já havia até assinado o DUT, cedendo a propriedade da motocicleta ao estelionatário em cartório.

O caso está sendo investigado pelo delegado Tinoco Filho que tem telefone do suspeito cedido pela vítima e ainda as xerox dos documentos pessoais, restando apenas iniciar as diligências para resgatar o bem mediante autorização da justiça. Enquanto isso, a vítima segue procurando a moto também por meios próprios.