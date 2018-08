“Quero entrar na política para servir”, declara Minoru Kinpara na TV

O candidato ao Senado (REDE), Minoru Kinpara, participou, hoje pela manhã, 28, do programa Bom dia Rio Branco. Na entrevista, conduzida pelo apresentador Tião Silva, Minoru expôs suas propostas para o Senado Federal. “Existe um sentimento de mudança na população. Quero entrar na política para servir e não para ser servido”, ressaltou Kinpara.

Durante o programa, Minoru Kinpara, apresentou os seus projetos para o Senado Federal, como, por exemplo, a construção do Hospital Universitário e do Parque Tecnológico, o direcionamento de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) para a educação, além da geração de emprego e renda para o estado do Acre.

Minoru enfatiza que caso seja eleito, não será o Senador do partido A, B ou C. “As dicotomias políticas é que fizeram com que o nosso país chegasse nessa situação. É necessário pensar em um projeto para a nação, para as pessoas, distante do ódio das siglas partidárias. Serei o Senador que irá apoiar os projetos das 22 prefeituras do nosso Estado”, frisa. A agenda do candidato segue à tarde com caminhada pela Baixada da Sobral.