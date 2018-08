Prefeito de Capixaba, José Augusto presta depoimento à Policia Federal

Um mandado de reintegração de posse foi expedido pelo Poder Judiciário em Sena Madureira e deve ser cumprido nos próximos dias. Posseiros deverão ser retirados de uma área de terra na entrada de Manuel Urbano, no interior do Acre, nas proximidades da BR-364. Os donos da área de terra entraram na justiça para isso.

Segundo apurou o ac24horas, mais de 20 famílias moram no local há anos. Alguns já desenvolveram várias benfeitorias na localidade, incluindo a abertura de açudes, instalação de cercas, currais e criação de animais. Um prejuízo às famílias ainda sem levantamento acertado.

Um dos posseiros é o diarista Wilian, que está em situação de desespero. “Quando compramos esse pedaço de terra não tínhamos conhecimento desse conflito. Hoje estamos sendo obrigados a deixar o local. Gostaríamos ao menos de receber uma indenização porque vamos deixar pasto formado e várias outras benfeitorias, mas nem isso querem nos dar”, comentou.

Em uma sentença mais recente, a juíza da comarca de Sena Madureira determinou que além de deixarem as terras, os próprios posseiros terão que arcar com as despesas quanto ao transporte do gado de suas propriedades e outros materiais que serão trazidos para a cidade.

O mandado de reintegração de posse não foi cumprido ainda por falta de acesso já que as terras ficam no ramal Barcelona e quando chove o trecho não oferece condições de trafegabilidade. As informações estão também no site Sena Online.