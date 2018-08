Mulher espanca amante do marido no centro de Rio Branco

Parece aquelas histórias de novela da Globo, mas não é. Faz parte do cotidiano, principalmente do acreano.

Karina Chaul pegou seu marido Romero no flagra com a “outra” no centro da cidade, na manhã desta terça-feira, 28, na confluência entre a avenida Getúlio Vargas e a rua Benjamin Constant, na frente de uma drogaria, jogou-a na calçada, puxou seus cabelos e com a ajuda de outra pessoa conseguiu o registro de tudo por meio de um celular para expor a traição do marido, a quem ela fez questão de mostrar o rosto. Isso tudo ocorria enquanto as pessoas circulavam pela calçada. Outros paravam para olhar.

Romero, relata Karina no Facebook, usou o carro do patrão, uma caminhonete Hillux preta para deixar a amante no trabalho cedinho da manhã.

“Gente, esse vídeo aí é pra todo mundo ver quem é o Romero Kbcinha. Peguei no flagra ele deixando a amante no trabalho no carro do patrão. Agora tá aí pra todo ver o santinho que ele é! Pra todo mundo ver o que esse homem fez com a minha vida”, publicou Karina, a traída, no Facebook.