Marcus começa dia no Manoel Julião e encerra na Cidade do Povo

Com a proposta de consolidar e ampliar de forma sustentável estratégias para acelerar o crescimento econômico estadual nas próximas três décadas, será realizado em Rio Branco o Fórum de Desenvolvimento Acre 2050. O evento acontece no auditório da Federação das Indústrias do Acre – Fieac no dia 18 de setembro, às 19 horas, e busca debater temas de serviços essenciais como saúde, educação, abastecimento de água, segurança pública, geração de emprego e renda.

O fórum contará com a presença dos cinco candidatos ao governo do Acre, Ulysses Araújo, Gladson Cameli, Marcus Alexandre, David Hall e Janaína Furtado, e será dividido em quatro painéis com tempo médio de 20 minutos de duração cada, sendo que os últimos minutos de cada painel serão direcionados a perguntas do público.

Durante o evento será entregue a primeira etapa do diagnóstico, onde estão reunidos dados quantitativos e qualitativos, agrupados em 5 eixos estruturais. De acordo com o embaixador do fórum no primeiro biênio, Rodrigo Pires, resultados positivos serão projetados a partir deste encontro.

“Planejar um novo padrão de política e do serviço público, esta é a proposta desta plataforma tão importante, que vai nos ajudar a construir um novo pacto social, em busca de resultados positivos que vão refletir na qualidade de vida das pessoas hoje e também no futuro”, disse Rodrigo Pires.

A ação tem a coordenação suprapartidária de um grupo de jovens apoiados pelas instituições mais importantes do estado, através de relacionamento contínuo com universidades, grupos de pesquisas e centros acadêmicos, que têm a responsabilidade de reunir as melhores contribuições regionais, nacionais e até internacionais para reflexão sobre o que os acreanos desejam para os próximos 30 anos.

A iniciativa parte da constatação de que, apesar dos esforços de sucessivos governos comprometidos com a boa governança, o estado do Acre precisa avançar de forma mais acelerada para atender às crescentes demandas sociais.

A Plataforma Acre 2050 projeta pensar o futuro do Acre em curto, médio e longo prazo. Ao final do processo de elaboração, em dezembro deste ano, um portfólio de projetos contemplará ações que se iniciam em 2019 e seguem ao horizonte de 2050.