Jorge Viana fala de políticas públicas com novos empreendedores do Acre

O senador Jorge Viana, candidato à reeleição, foi recebido na noite desta segunda-feira, 27, em Rio Branco, por um grupo de novos empreendedores do Acre. O bate papo com a turma girou em torno das propostas do petisa, em um possível segundo mandato no Senado Federal.

Autor do Projeto de Lei do Senado (PLS) 226/2016, que restabelece itens vetados pela Presidência da República e mantidos pelo Congresso Nacional no Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei 13.243/2016), o senador é impulsionador dos novos e modernos empreendimentos e políticas públicas para a juventude.

“Estou na política porque esse é o espaço em que podemos fazer as coisas acontecerem para todos. Eu me preparei para isso. Ajudei na concepção da Fundação de Ciência e Tecnologia do Acre [Funtac] que, á época, era o modelo de gestão mais inovador”, destacou Jorge Viana.

Residindo no Acre há 25 anos, o arquiteto Eduardo Vieira, acompanhou as etapas de desenvolvimento do estado e destacou a contribuição do senador nesse processo.

“Pude ver de perto o começo, meio e o fim desse trabalho de construção do Acre, que contou empenho do Jorge. Tenho maior orgulho de acompanhar pautas nacionais e ver que ele está envolvido, discutindo o assunto. Não vejo nenhum outro senador atuar dessa maneira, participando de comissões importantes. A gente tem um orgulho grande ter o Jorge Viana como senador, por seu histórico de trabalho e comprometimento com o Acre”, ressaltou Vieira.

Entre as propostas para o segundo mandato, Jorge Viana destaca a necessidade do Acre possuir mais um linhão de fibra óptica. “Quero tonar o estado referência nacional, sendo o mais fibrado, garantindo internet nas comunidades mais distantes. Daqui algum tempo, algumas profissões vão desaparecer e nós precisamos nos modernizar. Eu quero jogar o jogo moderno, o da juventude”, frisou o senador.

O advogado Eduardo Ribeiro destacou a relevância do encontro. “Um momento muito bom em que podemos ouvir sobre a experiência do senador Jorge Viana, vivenciadas no governo e em seus debates no Senado, a favor da classe empreendedora e da juventude. Nesta noite podemos ouvir e aprender com o senador”, observou.

Sobre a lei ciência, tecnologia e inovação

A lei de ciência, tecnologia e inovação aprimorou os dispositivos que tratam da concessão de bolsas de pesquisa para alunos, professores e outros profissionais de ICTs; da celebração de contratos; da dispensa de licitação para a contratação de empresas inovadoras; e da autonomia gerencial, orçamentária e financeira de ICT pública que exerça atividades de produção e oferta de bens e serviços.