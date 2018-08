Comercialização de vasilhames de água mineral vencido está proibida em todo o Acre, diz MP

Fonte: Futebol Interior

O Cuiabá-MT disputará pela primeira vez na história a Série B do Campeonato Brasileiro em 2019. Isso por que na noite dessa segunda-feira, a equipe mato-grossense segurou a vantagem obtida no jogo de ida das quartas de final e ficou no empate pelo placar de 2 a 2 com o Atlético Acreano-AC, no Estádio Florestão em Rio Branco (AC) para conquistar o acesso inédito. Além disso, segue vivo na briga pelo título da Série C do Campeonato Brasileiro. Alê e Bruno Sávio marcaram os gols do Dourado, enquanto Rafael Barros e Diego descontaram para os donos da casa.

Como havia vencido o jogo de ida, por 2 a 0, em uma partida disputada na semana passada na Arena Pantanal, o Cuiabá se junta a Bragantino-SP, Operário-PR e Botafogo-SP, que será o próximo adversário da equipe mato-grossense na semifinal da competição. Os confrontos dessa nova fase devem ser disputados já no próximo final de semana, mas os locais, datas e horários ainda devem ser confirmados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nos próximos dias.

PRIMEIRO TEMPO

Jogando em casa e precisando do resultado, o Atlético Acreano começou a partida ditando o ritmo da partida, principalmente com troca de passes no meio campo e jogadas rápidas pelas laterais, mas encontrava o Cuiabá bem postado, pronto para encaixar um contra-ataque e abrir o placar. Mesmo assim, a primeira chance veio mesmo pelos lados do time mandante.

Aos 10 minutos, Eduardo cobrou escanteio com efeito mas apesar da bola ter cruzado toda a área, ninguém apareceu para cabecear e o goleiro adversário fez a defesa. A resposta do Cuiabá veio minutos depois, quando após um bate rebate na área, a bola sobrou para Marino mas o meio-campista pegou mal na bola e mandou pela linha de fundo.

Apesar disso, a melhor chance do time visitante na primeira etapa veio aos 40 minutos. Bruno Sávio recebeu pela direita, ajeitou de peito e bateu cruzado. O atacante João Carlos até tentou dar o carrinho, mas não conseguiu colocar a bola para o fundo das redes. Nos minutos finais, o Atlético Acreano também ficou próximo de abrir o placar em um chute de longa distância de Eduardo, que saiu por cima do gol. Até por conta disso, o primeiro tempo terminou mesmo empatado sem gols.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o Cuiabá voltou avassalador para segunda etapa e não demorou para conseguir balançar as redes. Logo aos dois minutos, após uma cobrança de escanteio, a bola sobrou para Alê que finalizou de voleio e contou com um desvio no zagueiro adversário para marcar o primeiro gol do jogo. A partir daí, o Atlético Acreano adiantou a marcação e se lançou no ataque, e por conta disso, a partida ficou um pouco mais truncada no meio-campo, mas ambos os times seguiram buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário.

Tanto que aos 28 minutos, o Cuiabá conseguiu ampliar o placar. Em um contra-ataque rápido, Bruno Sávio foi avançando e da entrada da área bateu firme para o fundo das redes, sem chances para o goleiro adversário. Minutos depois, o Atlético Acreano conseguiu ir as redes para seguir sonhando. Aos 36, Rafael Barros recebeu um passe açucarado e da entrada da área bateu colocado, marcando um bonito gol. Já aos 42, foi a vez de Diego, de cabeça, empatar a partida. Apesar disso, como havia vencido o jogo de ida, o Cuiabá segue vivo na Série C e eliminou os donos da casa.