Bolsonaro no Acre, a cartada final do Ulisses

Está havendo toda uma preparação para ser feita uma grande festa para receber no próximo sábado, em Rio Branco, o candidato à presidência, Jair Bolsonaro (PSL) que vem liderando folgado todas as pesquisas de opinião pública, no Acre, deixando bem atrás a acreana Marina Silva (PEDE). Bolsonaro se transformou na grande estrela desta campanha para presidente, arrastando multidões aonde chega. Virou um fenômeno de muitas explicações, uma delas que é fruto da decepção dos eleitores com tantos escândalos políticos e as prisões na Lava Jato. Bolsonaro é o líder nacional das pesquisas, já que o presidente Lula, preso, não poderá ser candidato por ser ficha-suja. Sua candidatura deverá ser impugnada na justiça eleitoral. Pela primeira vez os liberais e a direita têm no Brasil, um nome identificado com as pautas que eles defendem, como ser contra o casamento gay, contra o aborto, rejeição à identidade de gênero, contra a liberação das drogas, a favor da liberação do armamento da população, diminuição da maioridade penal, redução da máquina estatal , tolerância zero com a violência e a favor da família tradicional. A vinda do candidato Jair Bolsonaro (PSL) é a última grande cartada do grupo que apóia a candidatura do Coronel Ulisses Araújo (PSL) ao governo, para lhe colocar no topo das pesquisas e levar a sua candidatura ao segundo turno.

NÃO É TAREFA FÁCIL

Patinando sempre entre 7% e 8%, a candidatura do Coronel Ulisses Araújo (PSL), não decolou.

ILDERLEI CORDEIRO

A última pesquisa do DATA-CONTROL , trouxe um dado que já era previsto, o de que a administração do prefeito Ilderlei Cordeiro melhorou muito e com isso passa a ser uma das peças importantes do grupo que apóia a candidatura do Gladson Cameli (PROGRESSISTA) ao governo, em Cruzeiro do Sul. Ilderlei começa a colher agora os frutos da mexida administrativa da secretária Ildecleide Cordeiro, que organizou a prefeitura e desentravou a gestão.

LOBA NAS MULHERES

A deputada Eliane Sinhasique (MDB) reclamava ontem no puxadinho da imprensa na ALEAC que, os dirigentes homens do MDB estão “dando uma loba” nas candidatas mulheres que disputarão vagas de deputadas estaduais, que até agora não receberam um centavo para a campanha. É muito simples: procurar a justiça eleitoral, ou as mulheres não receberão nada.

ADESÕES DE CAMPANHA

O ex-prefeito de Feijó, Juarez Leitão, e a ex-deputada Dinha Carvalho, esta com reduto em Senador Guiomard, aderiram à campanha do candidato a deputado federal Léo de Brito (PT). Léo foi o parlamentar que mais destinou emendas para obras em Rio Branco.

CHAPA PESADA

Com previsão de eleger dois deputados estaduais, a chapa da coligação MDB-PSD pode ser considerada como a “chapa da morte”. Disputam estas prováveis vagas os deputados Jairo Carvalho (PSD) e Eliane Sinhasique (MDB), o vereador Roberto Duarte (MDB), a ex-deputada Antonio Sales (MDB) e Meire Serafim (MDB) – mulher do prefeito de Sena, Mazinho Serafim.

DISPUTA SEM FAVORITOS

Outra chapa cascuda para deputado estadual é a formada pelos deputados Raimundinho da Saúde (PODEMOS), Heitor Junior (PODEMOS), Josa da Farmácia (PODEMOS), André da Farmácia (PRB), Dra. Juliana Rodrigues (PRB) e Maria Antonia (PROS). Numa avaliação otimista podem eleger três nomes para a ALEAC. Significa que teremos três destes deputados na balsa.

SÓ COBRA CRIADA

A aliança PROGRESSISTA-PTC-PPS-PR-PMN é outra chapa onde não tem amador. São candidatos à ALEAC, entre outros, os deputados Nicolau Junior (PROGRESSISTA), Géhlen Diniz (PROGRESSISTA), os ex-deputados Élson Santiago (PTC), José Bestene (PROGRESSISTA) e ex-vereador Raimundo Vaz (PR). A previsão de seus integrantes e eleger três deputados.

SEM MOLEZA

Outra chapa para deputado estadual sem moleza é a da coligação PT-PCdoB. Tem cinco deputados: Leila Galvão (PT), Daniel Zen (PT), Lourival Marques (PT), Jonas Lima (PT), Jenilson Lopes (PCdoB), vereador Jackson Ramos (PT) e o ex-deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB).

DISPARADA A MAIS FORTE

A chapa dos partidos tradicionais da oposição é a mais forte para a Câmara Federal desta eleição. Anote: deputados federais Alan Rick (DEM), Flaviano Melo (MDB) e Jéssica Sales (MDB), deputado estadual Nelson Sales (PROGRESSISTA), Antonia Lúcia (PR), Charlene Lima (PTB), Rosana Nascimento (PPS), Vanda Denir (SD), Marivaldo Melo (PSD), Rudiley Estrela (PROGRESSISTA), Junior Paris-Dakar (PROGRESSISTA) e Mara Rocha (PSDB). Todos com boa estrutura de campanha.

CHAPA PT-PCdoB A FEDERAL

Deputados federais Raimundo Angelim (PT), Léo de Brito (PT), Sibá Machado (PT), César Messias (PSB) e Perpétua Almeida (PCdoB). Se elegerem mais que dois é um ponto fora da curva. Faça a sua aposta sobre quais serão os dois eleitos pela chapa para Federal.

GONZAGUINHA

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) que, dificilmente, deverá deixar de se reeleger na coligação PSDB-DEM, se diz “entusiasmado” com a aceitação do nome da candidata a deputada federal Mara Rocha (PSDB). Acredita que será mais votada do que foi o irmão e deputado federal Major Rocha (PSDB). Mara é jornalista, apresentadora de televisão e conhecida no Estado.

LIMITADO E ESFORÇADO, NADA MAIS

O Atlético Acreano foi até longe demais na Série C, ao disputar uma final para a Série B, que acabou perdendo. Sem patrocínio do governo, com uma diretoria esforçada, um técnico estudioso, e um time limitado tecnicamente a um ou outro nome, sem um jogador diferenciado, não causou surpresa ficar no meio do caminho. O problema é que alguns colegas do rádio vendiam a imagem nas transmissões de que o Galo era uma espécie de Barcelona da Floresta. É só um time modesto e que fez uma campanha além dos limites. Nada mais que isso.

MISTÉRIO DA MEIA-NOITE

O deputado Nelson Sales (PROGRESSISTA) diz que existe todo um mistério na utilização dos silos construídos pelo governo. Quem usa? São arrendados para amigos do poder? Ninguém do governo, segundo ele, responde essas perguntas, enquanto os produtores sofrem.

COM QUEM FICA O DINHEIRO

O deputado Nelson Sales (PROGRESSISTA) também questiona por qual razão os produtores pagam por saca embarcada no caminhão do setor de produção do governo em espécie diretamente ao motorista da viatura. O certo seria um DARF. Não há como controlar essa arrecadação. E completou: “este governo está no fim da xepa”.

DEBANDADA GERAL

Como o governador viajou ontem, o candidato ao Senado, deputado Ney Amorim (PT), tem que também sair do Estado para não assumir e ficar inelegível. Um prejuízo de campanha. Uma coisa é o candidato presente e a outra controlar a campanha pelo celular.

QUEBRA O NEY

Caso o governador faça mais cinco viagens até a data da eleição quebra a campanha do Ney Amorim (PT), principalmente, se acontecer na reta de chegada. Não duvido de nada.

PEDRO LONGO

Está na lista dos candidatos a deputados estaduais mais qualificados desta eleição.

NÃO COLOCARIA

Não colocaria no atual contexto o candidato ao Senado, Márcio Bittar (MDB), fora da disputa das duas vagas. A eleição está embolada e a reta final começa agora em setembro. Márcio tem memória eleitoral e está na briga com uma estrutura de campanha que ele nunca teve.

VOLTAR AO NINHO

Quem tenta voltar à ALEAC é o ex-deputado Gilberto Diniz (PSL), com reduto em Sena Madureira. Diniz foi um crítico duro da gestão do atual governador, quando era parlamentar.

NÃO FAZ PIROTECNIA

O senador Sérgio Petecão (PSD) sempre se sai bem em todas as entrevistas porque não entra pelo terreno da pirotecnia, fala aquilo que o povão quer ouviu. E faz isso com naturalidade.

MAIS ENCORPADA

O candidato a deputado estadual pelo PTB, Dr.Jefrson, é um dos bons nomes desta eleição.

ARROZ DE TERCEIRA

O animado jingle de campanha da Antonia Lúcia (PR) à deputada federal veio com um refrão de que “os irmãos” vão lhe eleger. Cuidado, voto de evangélico é mais quebrado que arroz de terceira. Vide as suas últimas campanhas, quando investiu no segmento e perdeu.

O CAO E O GATO DA OPOSIÇÃO

O MDB e o PROGRESSISTA se tornaram o gato e o cão da oposição, vivem às turras e os petistas assistem a carnificina de camarote. Este afastamento do prefeito de Capixaba, José Augusto, não foi por ação do PT, mas do MDB. Resultado: a oposição perdeu um prefeito.

ERA SÓ FESTA

A cúpula da oposição era ontem só festa com os números que recebeu sobre Governo e Senado. Não chega a ser muita novidade. Retrata o que se vê diariamente nas ruas.

RETA FINAL

Setembro está batendo na porta. E com ele vem a reta final da campanha. Teremos debates (não apostem muito que possa mudar o panorama), o programa eleitoral e a ação dos candidatos nos bairros e municípios. Principalmente, no campo majoritário, um deslize, um ponto fora da curva, um escândalo, ou qualquer outra pauta negativa, isso sim pode ter influência direta no eleitorado. Até aqui a disputa principal para governador tem ficado entre o senador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) e o representante do PT e das forças políticas que governam o Estado por 20 anos, Marcus Alexandre. O grande debate no horário eleitoral será sobre o atual governo petista, seus acertos e seus erros; o que fez ou não fez. A segurança, devido o Estado ter se tornado o segundo mais violento do país e Rio Branco a Capital mais violenta vai pautar as discussões. Chegou a hora da onça beber água. Hora da verdade.