Adolescente morto pela polícia em Cruzeiro do Sul tinha várias passagens por roubo

O Instituto de Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr Grechi – IDM em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Acre – SESACRE, abriram edital de Seleção de 50 (cinquenta) Educandos para o curso Técnico de Nível Médio em Vigilância em Saúde.

Serão ofertadas 50 vagas para os trabalhadores de nível médio de todo o Estado do Acre que possuam certificado de ensino médio, sendo vagas para o município de Feijó, e 15 (quinze) vagas para o município de Tarauacá e 20 (vinte) vagas para Sena Madureira.

O curso tem carga horaria de 1560, das quais 1200 horas são teóricas/práticas e 360 horas correspondem a estágio curricular supervisionado, que perfaz a duração média de dois anos.

O curso nos municípios de Sena Madureira, Feijó e Tarauacá será ministrado das 18:00 ás 22:00 horas e nos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia será de segunda a sexta-feira das 16:00 ás 20:00 horas.

O Período de inscrição será de 28 de agosto a 03 de setembro 2018 (somente dias úteis), no horário das 8h:30min às 11h:30min e de 14h:30min as 17h:30min nos municípios de Feijó, Tarauacá e Sena Madureira, já as inscrições do município de Epitaciolândia serão realizadas no município de Brasileia.

O curso de destina preferencialmente servidores públicos efetivos de nível médio, que atuam nos serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância saúde ambiental, vigilância em saúde ambiental, Vigilância das Zoonoses e Endemias, realizando atividades prevenção, promoção e proteção à saúde.

O objetivo é formar técnicos para o SUS com nível médio na esfera Estadual e Municipal visando formar profissionais que atuem nos processos de trabalho da Vigilância em Saúde, capazes de compreender a complexidade do processo saúde-doença, as relações entre trabalho, ambiente, saúde, bem como agir de forma crítica, com vistas ao desenvolvimento de intervenções efetivas para melhoria das condições de vida e da situação de saúde do indivíduo e da coletividade.

Para mais informações, acesse o edital completo na página eletrônica do DOE, nas folhas: 53,54 e 55, da edição desta terça-feira, 28, no link:http://www.diario.ac.gov.br/