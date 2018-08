Previsto em plano de Marcus, hospital de Brasiléia será inaugurado

O Hospital Regional do Alto Acre, em Brasiléia, será inaugurado na próxima sexta-feira (31). As obras serão entregues após se arrastarem desde 2013. O investimento é uma das principais promessas de Sebastião Viana durante sua campanha ao governo em 2010. O projeto foi defendido por ele quando ainda ocupava o cargo de senador. Com as obras se arrastando há cinco anos, elas foram denominadas de “elefante branco” pela comunidade de Brasileia.

A conclusão do hospital está previsto no plano de governo do candidato de Sebastião Viana para a sua sucessão, Marcus Viana, no eixo Saúde. Questionado sobre esse conflito durante a sabatina realizada por ac24horas na semana passada, o petista disse que caso ela não fosse incluída entre suas promessas de campanha, também seria indagado.

Além do hospital da fronteira, também está no plano a verticalização do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruzeiro do Sul. Destas duas, apenas a unidade da capital tem previsão de inauguração antes do fim da gestão Sebastião. A construção do novo Huerb começou em 2010.

De acordo com Marcus Viana, a inclusão destes investimentos em seu plano de governo foi uma forma de ter assegurado que, caso não finalizadas em 2018, elas teriam a garantia de ser entregues em seu mandato.

O hospital está envolvido em outra polêmica: foi batizado com o nome do pai do governador petista, Wildy Viana. Parte da população dos municípios beneficiados criticou o batismo, alegando que não houve consulta popular.