No Purus, Marcus Alexandre Viana é relembrado como o construtor da BR-364 no Acre

O candidato a governador Marcus Alexandre Viana (PT) passou o último domingo (26) em agenda nos municípios do Vale do Purus: Sena Madureira e Manoel Urbano. Nas duas , o petista inaugurou seu comitê de campanha e voltou a ser lembrado como um dos principais responsáveis pela pavimentação da BR-364, além da construção pontes ao longo da rodovia.

“Nós acreditamos na força do trabalho e da boa política, por isso, em pleno domingo, inauguramos nossos comitês no Purus. Sei o tamanho do desafio que estamos enfrentando, mas também sei que não estou sozinho. Conto com o apoio do povo do Acre”, disse ele em Manoel Urbano, município que saiu do isolamento graças com pavimentação da BR-364.

Após várias ações, o governo federal, desde 2014, assumiu a responsabilidade da rodovia por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Quando lançado a prefeito de Rio Branco em 2012, a estratégia dos petistas para torná-lo conhecido entre o eleitorado da capital era apresentá-lo como o “pai da BR”.

Em Sena Madureira e Manoel Urbano, o encontro com a comunidade foi apresentado como o compromisso do candidato com a população do Acre, em especial do Purus. A atividade contou com a participação e envolvimento dos moradores que saíram das duas cidades.

Marcus Viana esteve acompanhado de seus candidatos ao Senado Jorge Viana (PT) e Ney Amorim (PT).