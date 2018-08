Marcus Viana visita à região do Terminal Urbano e São Francisco

A candidata da Rede Sustentabilidade ao Governo do Acre, Janaína Furtado, cumpre agenda em Tarauacá, cidade em que vive, no interior do Acre. Pela manhã e à tarde, se reúne com apoiadores e assessoria, e visita famílias. A vereadora também vai visitar o lar dos idosos, na cidade.

Já o candidato David Hall, do Avante, faz pela manhã uma reunião de alinhamento a respeito propaganda horário eleitoral, e pela tarde, grava para a televisão. Ele também se reúne com a equipe de articulação e com a candidata ao Senado, Maria Peregrina.

Pela tarde, Hall tem reunião com o Sindicato dos Fiscais da Fazenda do Estado, onde apresenta o plano de governo de sua candidatura. Pela noite, Hall acompanha o jogo do Atlético Acreano. O candidato Ulysses Araújo, do PSL, não enviou a agenda desta segunda-feira, dia 27.